Pickx, la plateforme de Proximus qui fâche la RTBF, RTL, la VRT et la VTM

Pickx, la nouvelle plateforme multi-écrans de Proximus présentée en grande pompe jeudi, ne fait pas que des heureux. L'Echo et De Tijd révèlent samedi dans leurs pages que les patrons de la RTBF, de la VRT, de RTL et de DPG Media (VTM), soit les groupes de télévision publics et privés les plus importants du pays, ont envoyé à l'administratrice déléguée de Proximus, Dominique Leroy, un "courrier musclé" à ce sujet.

Dans ce message envoyé par mail vendredi après-midi, les groupes médias dénoncent un "projet abusif et déloyal de Proximus effectué en l'absence totale d'accord et d'autorisation de ses premiers fournisseurs de contenus". Selon les diffuseurs, des critiques avaient déjà été exprimées, et il avait d'ailleurs été demandé à Proximus de mentionner le défaut d'autorisation lors de sa conférence de presse de jeudi, ce qui n'a pas été le cas. Les diffuseurs s'inquiètent notamment du respect de l'intégrité de leur contenu. "Proximus s'arroge le droit de découper nos chaînes comme bon lui semble sans notre accord. Il segmente ainsi en toute illégalité une offre linéaire en une offre non linéaire, à la demande", précise entre autres un des signataires. Proximus lance une nouvelle plateforme TV baptisée Pickx