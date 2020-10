Vendredi dernier, le gouvernement avait adopté de nouvelles mesures, lors du comité de concertation, afin de lutter contre la propagation du coronavirus.

Des mesures qui, aux yeux de la Belgique francophone, n'allaient pas assez loin, car vendredi dans la soirée le gouvernement wallon ajoutait un tour de vis supplémentaire en ajoutant quelques mesures plus restrictives à ce qui avait été décidé en matinée. Samedi c'était au tour de la Région bruxelloise d'aller encore un cran plus loin.

Des mesures restrictives fortes qui se justifient par l'envolée du nombre de contaminations et des hospitalisations dues au Covid-19. Selon les derniers chiffres de l'Institut de santé publique Sciensano, annoncés dimanche, il y a eu en moyenne, 11.891 nouvelles contaminations au coronavirus enregistrées par jour entre le 15 et le 21 octobre, soit 50% de plus que la semaine précédente. Ainsi, ce sont 305.409 personnes au total qui ont contracté le virus depuis le début de la pandémie en Belgique. Les admissions à l'hôpital sont en hausse de 85%, avec une moyenne quotidienne de 433. Actuellement, 4.401 personnes sont hospitalisées pour cause de Covid-19 (+8%), dont 708 en soins intensifs (+12%).

© Sciensano

Si un total de 10.737 décès a été signalé en Belgique, c'est surtout le nombre impressionnant de décès pour la seule journée du vendredi 23 octobre qui interpelle. Le site de Sciensano annonce 74 décès pour ce jour-là, alors que les quatre journées précédentes avaient, quant à elles, déjà enregistré plus de 45 décès par jour...

C'est les plus de 75 ans qui payent le prix fort de ce lourd tribut avec 29 décès chez les 75-84 et 33 chez les plus de 85 ans. 43 de ces décès ont eu lieu en Wallonie, contre 12 à Bruxelles et 19 en Flandre.

avec Belga

