Suite des annonces du comité de concertation qui s'est tenu ce vendredi matin, le gouvernement wallon vient d'annoncer un certain nombre de mesures restrictives fortes, notamment l'extension du couvre-feu de 22h à 6h. Une conférence de presse se tient actuellement.

Nombre d'experts et d'acteurs du monde médical ont manifesté leur désaccord suite aux annonces du comité de concertation de ce vendredi matin, les jugeant insuffisantes pour juguler la pandémie de coronavirus.

Les mesures annoncées par le gouvernement wallon viennent en complément du socle fédéral de mesures prises hier et annoncées ce matin.

Il est présenté par Elio Di Rupo comme un reconfinement partiel à l'échelle de la Wallonie:

- Le couvre-feu s'étendra de 22h à 6 h du matin à partie de samedi 24 octobre et jusqu'au 19 novembre. Sauf déplacement essentiel ne pouvant être reportés

- Les commerces limiteront leur accès à deux personnes (hors personnes de moins de 12 ans)

- Le télétravail : le gouvernement wallon demande toutes affaires cessantes, que le télétravail soit appliqué strictement, jusqu'au 19 novembre. Pour les métiers ne pouvant s'exercer par le télétravail, les gestes sanitaires stricts doivent être effectifs. Des contrôles seront effectués.

-Pour ce qui concentre les maisons de repos, de retraites: le gouvernement lance un appel aux infirmiers et infirmières à domiciles, ainsi qu'aux étudiants dans ce secteur. Toutes ces personnes sollicitéss pour épauler le personnel médical des hôpitaux.

"Le gouvernement lance un appel aux infirmières et infirmiers à domicile (...) aux étudiantes et étudiants des écoles d'infirmerie, d'aides-soignantes et étudiants en médecine (...) éducateurs et éducatrices. Toutes ces personnes sollicitées pourraient épauler celles et ceux qui oeuvrent sans relâche auprès tantôt de malades, tantôt de personnes qui ont besoin d'assistance", a-t-il ajouté, invitant les personnes ainsi concernées à s'inscrire sur le site web solidaire.aviq.be afin de "renforcer les équipes qui sont au front tant dans les hôpitaux que les maisons de repos." a déclaré Elio Di Rupo.

Cet engagement peut se faire via le site via Solidaire.aviq. be

- Les visites seront limitées à un visiteur par résident, par cycle de 15 jours. Ces visites sont organisées dans un espace dédié. Pas de visite en chambre, sauf situation exceptionnelle (fin de vie ou syndrome de glissement). Le port du masque et l'hygiène des mains seront strictement respectées. Ainsi que la distanciation physique.

En Fédération Wallonie Bruxelles

- Enseignement supérieur : les cours en présentiel sont suspendus jusqu'au 19 novembre

- Sport : Seuls les moins de 12 ans seront autorisés à participer à des compétitions sportives amateures, jusqu'au 19 novembre. Les entraînements sont également suspendus pour les plus de 12 ans. Le "sport individuel extérieur" sera encouragé.

Une concertation avec le secteur doit se tenir samedi.

Nombre d'experts et d'acteurs du monde médical ont manifesté leur désaccord suite aux annonces du comité de concertation de ce vendredi matin, les jugeant insuffisantes pour juguler la pandémie de coronavirus. Les mesures annoncées par le gouvernement wallon viennent en complément du socle fédéral de mesures prises hier et annoncées ce matin.Il est présenté par Elio Di Rupo comme un reconfinement partiel à l'échelle de la Wallonie: - Le couvre-feu s'étendra de 22h à 6 h du matin à partie de samedi 24 octobre et jusqu'au 19 novembre. Sauf déplacement essentiel ne pouvant être reportés- Les commerces limiteront leur accès à deux personnes (hors personnes de moins de 12 ans)- Le télétravail : le gouvernement wallon demande toutes affaires cessantes, que le télétravail soit appliqué strictement, jusqu'au 19 novembre. Pour les métiers ne pouvant s'exercer par le télétravail, les gestes sanitaires stricts doivent être effectifs. Des contrôles seront effectués.-Pour ce qui concentre les maisons de repos, de retraites: le gouvernement lance un appel aux infirmiers et infirmières à domiciles, ainsi qu'aux étudiants dans ce secteur. Toutes ces personnes sollicitéss pour épauler le personnel médical des hôpitaux."Le gouvernement lance un appel aux infirmières et infirmiers à domicile (...) aux étudiantes et étudiants des écoles d'infirmerie, d'aides-soignantes et étudiants en médecine (...) éducateurs et éducatrices. Toutes ces personnes sollicitées pourraient épauler celles et ceux qui oeuvrent sans relâche auprès tantôt de malades, tantôt de personnes qui ont besoin d'assistance", a-t-il ajouté, invitant les personnes ainsi concernées à s'inscrire sur le site web solidaire.aviq.be afin de "renforcer les équipes qui sont au front tant dans les hôpitaux que les maisons de repos." a déclaré Elio Di Rupo.Cet engagement peut se faire via le site via Solidaire.aviq. be- Les visites seront limitées à un visiteur par résident, par cycle de 15 jours. Ces visites sont organisées dans un espace dédié. Pas de visite en chambre, sauf situation exceptionnelle (fin de vie ou syndrome de glissement). Le port du masque et l'hygiène des mains seront strictement respectées. Ainsi que la distanciation physique.- Enseignement supérieur : les cours en présentiel sont suspendus jusqu'au 19 novembre- Sport : Seuls les moins de 12 ans seront autorisés à participer à des compétitions sportives amateures, jusqu'au 19 novembre. Les entraînements sont également suspendus pour les plus de 12 ans. Le "sport individuel extérieur" sera encouragé. Une concertation avec le secteur doit se tenir samedi.