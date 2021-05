Organiser une fête à la maison cet été, à l'intérieur ou dans son jardin, avec une trentaine de personnes n'est pas encore permis, à moins de faire appel aux services d'un traiteur professionnel. Explications.

Un barbecue en famille, une fête d'anniversaire, ou une communion dans son jardin avec une trentaine de personnes ne sera pas permis cet été, à moins de faire appel à un traiteur professionnel pour encadrer l'évènement. C'est ce qu'a annoncé le dernier Comité de concertation qui doit encore définir les règles plus précises d'application dans les prochains jours. Cette décision soulève de nombreuses questions. Voici la réponse à quelques-unes d'entre elles. Pour le moment, 10 personnes maximum sont autorisées à l'extérieur d'une maison pour une fête privée (maximum 4 à l'intérieur). Jusqu'à dix personnes - l'organisateur et sa famille et neuf invités - la présence d'un traiteur n'est pas obligatoire. Toutefois, les règles de distance s'appliquent. Les enfants de moins de 12 ans ne sont pas pris en compte dans le nombre maximum d'invités.Selon la décision du Comité de concertation, les fêtes et réceptions jusqu'à 50 personnes - en extérieur comme en intérieur - peuvent être organisées à domicile à partir du 9 juin, à condition, encore ici, qu'elles soient organisées par un traiteur professionnel. Un arrêté royal doit encore être rédigé pour officialiser les règles qui entreront en vigueur à cette date. Les détails sont à ce jour encore inconnus. Les règles seront en toute logique les mêmes que celles qui régissent le secteur horeca : des tables de 4 personnes ou une table par famille avec 1,5 mètre de distance entre elles. Le service se fait à table - les buffets sont proscrits - et avec masque. Les invités peuvent uniquement se lever pour se rendre aux toilettes, en portant un masque. A partir du 1er juillet, jusqu'à 100 personnes sont autorisées et à partir du 30 juillet jusqu'à 250. Il faudra disposer de l'espace requis à son domicile pour la distanciation physique car les mêmes règles s'appliquent qu'à l'extérieur. Le Comité de concertation devra étoffer ces règles, qui évolueront au cours de l'été.Un traiteur est là pour faire respecter les mesures sanitaires, tout comme dans n'importe quel restaurant. "Il est encore trop tôt pour autoriser toute forme de fête à la maison", a déclaré le ministre président flamand Jan Jambon (N-VA). "Mais c'est déjà une bonne étape intermédiaire. Les traiteurs professionnels savent comment organiser une fête dans des conditions sûres, selon les protocoles approuvés par le gouvernement. C'est pourquoi nous travaillons avec des professionnels", a-t-il ajouté sur la chaine de télévision régionale anversoise atv. Le traiteur aura en quelques sortes une responsabilité à partager avec l'organisateur de la fête en veillant à faire respecter les règles en vigueur afin d'éviter que des invités ne déplacent des chaises pour rejoindre d'autre tablées, ou oublient de porter leur masque quand ils se déplacent. Cette mesure soutient aussi le secteur qui a été à l'arrêt pendant de nombreux mois et dont les activités reprennent timidement. Au contraire d'une sortie au restaurant limité à 23h30 en terrasses à partir du 9 juin prochain (22h à l'intérieur), les invités d'une fête privée n'auront pas de couvre-feu. Une telle organisation a évidemment un certain coût. Un buffet est en effet moins cher qu'un repas 3 services amené à table par une horde de serveurs. Une professionnelle du secteur interrogée par le journal De Morgen explique : "Un barbecue avec buffet de salades ou un 'walking dinner' n'est bien sûr plus possible si tout doit être servi à table. Normalement, un employé fait la cuisine et un autre verse les boissons. Maintenant, chaque assiette doit être "commandée" et servie à la table. L'été dernier, nous avons été obligés d'engager un membre du personnel supplémentaire pour dix invités. Coût : 24 euros l'heure."