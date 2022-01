Plusieurs centaines de personnes étaient présentes pour le début de la manifestation contre les mesures de restriction sanitaire dimanche en début d'après-midi au départ de la gare du Nord de Bruxelles.

Baptisé "Ensemble pour la liberté", ce nouveau mouvement de protestation, fruit de la collaboration entre plusieurs dizaines d'associations, entend contester des mesures "qui conduisent à la polarisation de la société, en divisant les citoyens en deux classes, les droits fondamentaux devenant conditionnels".

"Je suis heureux de voir tant de personnes rassemblées ici", a déclaré l'organisateur Ezra Armakye. "Des gens de tous horizons et de toutes croyances, se réunissant pour faire comprendre que nous ne tolérerons pas le Covid Safe Ticket."

© Belga

"'Ensemble pour la liberté' rassemble des organisations et des individus de toute la société", a-t-il ajouté. "Des personnes vaccinées et non vaccinées, de gauche et de droite, pour faire passer le message qu'il faut une politique qui choisit de créer des liens plutôt que de diviser et de polariser. Un gouvernement qui choisit des mesures de soutien au lieu de mesures répressives. Une société où aucune distinction n'est faite entre les citoyens A et B."

Selon les organisateurs, il persiste également une peur disproportionnée du coronavirus, qui doit être éliminée. "D'autres visions scientifiques doivent également être abordées, afin que les mesures relatives au coronavirus puissent être équilibrées. Le récit actuel a été scientifiquement contredit à plusieurs reprises, et les voix critiques restent filtrées. Il est temps que les citoyens retrouvent la confiance qu'ils ont récemment perdue dans la politique et qu'ils travaillent ensemble pour un avenir où chacun se sent chez lui", expliquent-ils.

© Belga

Une précédente manifestation organisée par les mêmes personnes, le 21 novembre, avait attiré quelque 35.000 personnes. De violentes émeutes avaient éclaté en marge de la manifestation.

