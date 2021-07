Theo Francken demande l'audition d'Ihsane Haouach au parlement, au même titre que le CDH. Les nationalistes veulent que la commissaire générale précise ses convictions. Une inquiéude partagée avec les libéraux sur les signes convictionnels. Mais entre les deux partis, le confédéralisme est une ligne de rupture.

La saga des signes convictionnels se prolonge et donne lieu à de singuliers rapprochements politiques, par-delà les majorités fédérale et régionale. Le MR, partisan d'une interdiction totale dans les services publics, est proche de DeFI sur la question, mais attaque vertement son ancien partenaire en raison du compromis conclu au sein du gouvernement bruxellois. Désormais, au fédéral, c'est avec la N-VA que le MR recrée des liens sur le fond. Qui entretiennent l'idée d'une certaine nostalgie de la Suédoise, s'il n'y avait la question communautaire pour diviser fortement les deux partis.

Ce mardi matin, Theo Francken annonce que son parti demande l'audition d'Ihsane Haouach, commissaire générale du gouvernement fédéral à l'Institut pour l'égalité hommes-femmes. Un vote doit intervenir aujourd'hui en commission, précise-t-il. Une initiative qui pourrait forcer le MR à voter avec elle et rompre la majorité sur ce sujet sensible."Le gouvernement a un problème, Ihsane Haouach, souligne l'ancien secrétaire d'Etat N-VA. Si elle pense ce qu'elle disait au Soir, elle peut difficilement rester." Dans un post sur son blog, Theo Francken qualifie même la commissaire générale de "fille des Frères musulmans" et souligne que cette organisation profite "de la naïveté" de la vivaldi."Les principes fondateurs ne sont pas mis en danger par l'apparence mais par la montée des réactions d'extrême droite, disait Ihsane Haouach au quotidien, ce week-end. La discussion n'est pas: est-ce qu'on remet en cause la séparation de l'Eglise et de l'Etat? C'est: comment la décline-t-on avec un changement démographique?" "Cette déclaration de la commissaire du gouvernement à l'institut égalité homme femme est extrêmement dangereuse et illustre son incapacité à faire preuve de la neutralité nécessaire à cette fonction", tranchait dimanche Georges-Louis Bouchez, président libéral. Le MR, soutenu par DeFI, compte demande des explications à Sarah Schlitz, secrétaire d'Etat Ecolo à l'origine de sa nomination.Le CDH est favorable, lui aussi, à l'audition d'Ihsane Haouach. "Je trouverais ça utile et intéressant qu'elle clarifie ses propos", souligne le député Georges Dallemagne à La Libre, qui a invité Sarah Schlitz, secrétaire d'État à l'Egalité des genres et à la Diversité, à s'exprimer également sur la question au Parlement. "Il faut arrêter de dire que lorsqu'on demande une neutralité au sein des services publics, c'est discriminatoire, comme elle l'a dit." Selon lui, la commissaire fédérale contredit la cour constitutionnelle, "qui a dit qu'il n'y avait aucun problème à ne pas accepter le voile dans des hautes écoles". "Elle dit donc l'inverse. Et ça m'inquiète", a ajouté le député fédéral à La Libre.Tandis que certains reprochent au MR de se focaliser sur ce sujet alors que d'autres enjeux sont prioritaires, comme la relance ou le climat, celui-ci coupe ce mardi matin: "Une gauche bien-pensante explique qu'il faudrait débattre du climat au lieu d'évoquer les signes convictionnels. Je les invite à porter ce propos auprès de leurs amis qui désignent des personnes portant ces signes convictionnels et organisent les horaires des piscines."Le rapprochement entre le MR et la N-VA sur le thème de la défense des libertés était déjà perceptible lors du confinement, quand les deux formations ferraillaient pour obtenir un relâchement des mesures pour certains secteurs."Dommage que votre parti se trouve au gouvernement avec la 'gauche bien pensante'', tacle en retour Assita Kanko, députée européenne N-VA, ancienne du MR. En soulignant que la "défense des Valeurs des lumières" aurait été possible avec la N-VA au gouvernement.Toutefois, la vision de l'avenir est un fossé béant entre les deux partis: la N-VA réclame le confédéralisme, là où le MR se veut par moments "belgicain" et favorable à des refédéralisations. Ce week-end encore, alors que Bart De Wever réveillait l'idée d'un "grand accord" avec le PS pour 2024, le président du MR soulignait que les nationalistes "se mettaient hors jeu".C'est cette vision commune de l'avenir du pays qui a donné naissance à la Vivaldi. Philsophiquement, par contre,la coalition tangue de plus en plus.