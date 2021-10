Un comité de concertation se tiendra ce mardi après-midi pour examiner la situation sanitaire et "décider des mesures nécessaires" pour faire face à une recrudescence de la pandémie liée au coronavirus.

Alors que les contaminations au Covid en Belgique réaugmentent fortement, le Comité de concertation a décidé de ne pas se réunir vendredi mais dès ce mardi après-midi. La réunion se tiendra à 16h30 en virtuel puisque le ministre-président flamand, Jan Jambon, se trouve à Dubaï pour l'exposition universelle. Elle sera suivie d'une conférence de presse. "Cela veut dire qu'il faut faire attention, mais cela ne veut pas dire que l'on va arrêter les activités. Il n'y a aucune raison de le faire. On pourra toujours aller au restaurant et dans les magasins."

a déclaré le Premier ministre en marge du Comité de concertation.

Le Codeco doit se prononcer sur le renouvellement de l'obligation du port masque buccal en intérieur. Le fédéral suggère de l'appliquer à tous les endroits fermés accessibles au public. Le télétravail pourrait être à nouveau "fortement recommandé". Le gouvernement fédéral souhaite également étendre l'utilisation des pass sanitaire à des événements de moindre envergure, mais le gouvernement flamand ne semble pas être partant. La N-VA en particulier ne voit aucun avantage à l'application plus large du pass sanitaire en Flandre.

Débat autour du Covid Safe Ticket

Le vice-Premier ministre PS Pierre-Yves Dermagne a évoqué ce week-end une "regénéralisation" des mesures qui avaient été maintenues en Wallonie et à Bruxelles", mais pas en Flandre - comme le port du masque buccal, le télétravail ou le recours accru au Covid Safe Ticket (CST).

En effet, à la suite du Codeco du 17 septembre dernier, au cours duquel un "socle fédéral" de mesures avait été défini, les Régions avaient été laissées libres d'adopter des règles plus contraignantes si la situation épidémiologique sur leur territoire le requérait, ce qui avait été le cas à Bruxelles et en Wallonie. La Flandre, elle, s'en était largement tenue au socle fédéral. Ainsi, depuis le 1er octobre, le port du masque n'y est plus obligatoire en magasin, au restaurant, dans les salles de sport, dans une administration ou au cinéma. Il y avait également des différences pour le télétravail, puisque depuis le 1er septembre, il n'était plus fortement recommandé en Flandre ni en Wallonie, mais il l'était encore à Bruxelles.

"Il semble qu'une obligation plus large de port de masque en Flandre soit négociable, certainement dans les communes où les foyers de contamination sont nombreux", a encore fait savoir Dermagne. M. Jambon (N-VA) semble moins enthousiaste quant à une éventuelle extension du Covid Safe Ticket (en Flandre). "L'utilisation généralisée du CST pose toujours question, car elle n'apporterait pas de réponse au nombre croissant de contaminations", a-t-il ajouté.

Et les vacances d'automne?

Interrogé ce matin sur Bel RTL, Pierre-Yves Jeholet confirme la volonté d'aller vite. "Parce qu'il y a une déterioration des indicateurs sanitaires" a expliqué le ministre-président de la Fédération Wallonie-Bruxelles. "On a dépassé les 250 personnes aux soins intensifs, il faut être vigilant. Il ne faut pas paniquer aujourd'hui. Je pense qu'on prend des mesures, il y a un principe de prudence."

Le 29 octobre a été avancé par le ministre pour la date de mise en vigueur des mesures prises par le Comité de concertation. Le prolongement des vacances d'automne n'en fera pas partie selon lui. "Je vais être très clair. Si nous prenons des mesures un peu en urgence, c'est pour rappeler qu'on ne va pas fermer certains secteurs. Il n'est pas question de prendre des mesures de restriction d'activités aujourd'hui. (...) Il est hors de question à ce stade de prolonger les congés de Toussaint. Nous l'avions fait à Pâques l'année dernière et cela n'avait pas du tout porté ses fruits. Et on est dans une situation qui n'est pas du tout comparable à celle de l'année passée à la Toussaint."

Activation de la loi pandémie ?

Pour réglementer légalement toutes les nouvelles mesures, le gouvernement fédéral veut activer la loi pandémis, qui a été approuvée par le Parlement cet été. "Les chiffres en hausse ne peuvent être ignorés et le gouvernement fédéral peut ainsi prendre des mesures pendant trois mois", a affirmé mardi matin la vice-première ministre Petra De Sutter (Groen) à la VRT.

Pour pouvoir activer cette loi, il faut d'abord déclarer un état d'urgence épidémiologique. Petra De Sutter comprend que cela paraisse inquiétant, mais il s'agit simplement, selon elle, d'une affaire technico-juridique. "Les mesures que nous introduisons ne sont pas strictes", dit-elle. Mais si le gouvernement veut que les mesures entrent en vigueur le 1er novembre, cela devra passer rapidement par le Parlement. Pour rappel, il s'agit de l'extension de l'obligation de porter un masque buccal, de la recommandation sur le télétravail et de l'application élargie du Covid Safe Ticket. Personne ne songe à réduire à nouveau le nombre de contacts sociaux, a souligné la ministre écologiste.

