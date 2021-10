Petra De Sutter, la vice-première ministre Groen, a confirmé ce mardi matin sur les ondes de que le gouvernement veut activer la " loi pandémie ", dans un contexte de rebond des contaminations au Covid-19 en Belgique.

Les contaminations au Covid19 sont en forte hausse en Belgique, de l'ordre de 75% par rapport à la semaine précédente. Les admissions à l'hôpital - 115 par jours entre les 19 et 25 octobre - affichent, quant à elles, une hausse de 56%. Les décès s'élèvent à 13 par jour en moyenne, ce qui représente une hausse de 13%. Lundi, 264 personnes étaient soignées en unités de soins intensifs.Dans ce contexte, le Comité de concertation (Codeco) entre Fédéral et entités fédérées, initialement prévu ce vendredi 29 octobre a été avancé à ce mardi en fin d'après-midi. Le gouvernement fédéral prône le port généralisé du masque, le télétravail et l'extension du covid safe ticket (CST). La phase fédérale est donc maintenue, mais sans que soit décidée la moindre fermeture. Personne ne parle non plus de réduire le nombre de contacts sociaux. Car si les contaminations sont en hausse, les hôpitaux ne sont pas sous pression. Comme la phase fédérale est maintenue, le gouvernement veut activer la loi pandémie pour pouvoir prendre des mesures en toute légalité. Du vote de la décision à sa publication officielle, cette loi nécessite plusieurs jours. L'idée est de pouvoir rendre toutes les mesures effectives avant le congé de Toussaint. "Les chiffres en hausse ne peuvent être ignorés et le gouvernement fédéral peut ainsi prendre des mesures pendant trois mois", a affirmé Petra De Sutter ce mardi matin au cours de l'émission "De Ochtend" (Radio 1 - VRT).Pour pouvoir activer cette loi, il faut d'abord déclarer un état d'urgence épidémiologique. Petra De Sutter comprend que cela paraisse inquiétant, mais il s'agit simplement, selon elle, d'une affaire technico-juridique. "Les mesures que nous introduisons ne sont pas strictes", dit-elle. Mais si le gouvernement veut que les mesures entrent en vigueur le 1er novembre, cela devra passer rapidement par le Parlement.La loi pandémie a été votée en commission de l'Intérieur à la mi-mai. La loi pandémie constitue une base légale suffisante pour prendre des mesures afin de gérer la crise sanitaire. Elle manquait au début de la crise lorsque des restrictions de libertés individuelles, certaines fortement critiquées, étaient édictées dans l'urgence. La loi pandémie, longuement discutée à la Chambre et dont le projet avait fait l'objet de quatre renvois au Conseil d'Etat, donne au gouvernement fédéral la possibilité de déclarer une situation d'urgence épidémique pour une durée de maximum trois mois, par un arrêté délibéré en Conseil des ministres. Chaque arrêté royal déclarant ou prolongeant cette situation prendra effet immédiatement, mais devra être confirmé par la Chambre dans un délai de quinze jours. À défaut de confirmation, l'arrêté royal devient caduc. Dès la situation d'urgence déclarée, le gouvernement pourra adopter, par arrêté délibéré en Conseil des ministres, les mesures de police administrative nécessaires "en vue de prévenir ou de limiter les conséquences de la situation d'urgence épidémique pour la santé publique." Lorsque les circonstances locales l'exigent, les gouverneurs et bourgmestres pourront prendre des mesures renforcées.Les mesures qui pourront être prisesLes mesures de police administratives qui pourront être prises concerneront l'accès au territoire belge, la limitation d'accès ou la fermeture d'une ou plusieurs catégories d'établissements ainsi que des lieux de réunion, la limitation ou l'interdiction des rassemblements, la limitation ou l'interdiction des déplacements, la fixation de conditions d'organisation du travail et la détermination de mesures de protection sanitaire. Le gouvernement pourra aussi définir des modalités pour des réquisitions. Les infractions constatées aux mesures édictées pourront être sanctionnées d'une amende d'un à 500 euros, d'une peine de travail de 20 à 300 heures, d'une peine de probation autonome de six mois à deux ans, d'une peine de surveillance électronique d'un mois à trois mois ou d'une peine d'emprisonnement de maximum trois mois. Ces condamnations seront retirées du casier judiciaire trois ans après la décision judiciaire.(Avec Belga)