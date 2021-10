Certaines communes comptent plus de 2% de leur population infectée.

Alors que les contaminations flambent et que les hospitalisations repartent à la hausse, les ministres compétents ont décidé d'avancer le Comité de concertation à ce mardi.

Alors qu'elles comptent toutes les deux plus de 80% de leur population totale vaccinée, Oudsbergen et Anzegem dépassent un taux d'incidence de 2 000. Cela signifie que, dans ces deux communes, 2 % de la population a été infectée au cours des 14 derniers jours. Burg-Reuland, Saint-Vith, Amblève, Stavelot ou Chastre font partie des 37 communes à dépasser un taux d'incidence de 1 000. Une commune ne compte pas de cas: Herstappe.

A lire sur le sujet >Retour des mesures sanitaires : comment en est-on arrivé là ?

Si on compare à l'année dernière à la même période : Butchenbach était la commune avec l'incidence la plus élevée et dépassait les 4% de cas positifs. Découvrez l'incidence de votre commune dans la carte ci-dessous.

Si vous n'arrivez pas à lire la carte dans l'application, cliquez ici.

Alors que les contaminations flambent et que les hospitalisations repartent à la hausse, les ministres compétents ont décidé d'avancer le Comité de concertation à ce mardi.Alors qu'elles comptent toutes les deux plus de 80% de leur population totale vaccinée, Oudsbergen et Anzegem dépassent un taux d'incidence de 2 000. Cela signifie que, dans ces deux communes, 2 % de la population a été infectée au cours des 14 derniers jours. Burg-Reuland, Saint-Vith, Amblève, Stavelot ou Chastre font partie des 37 communes à dépasser un taux d'incidence de 1 000. Une commune ne compte pas de cas: Herstappe.A lire sur le sujet >Retour des mesures sanitaires : comment en est-on arrivé là ?Si on compare à l'année dernière à la même période : Butchenbach était la commune avec l'incidence la plus élevée et dépassait les 4% de cas positifs. Découvrez l'incidence de votre commune dans la carte ci-dessous.Si vous n'arrivez pas à lire la carte dans l'application, cliquez ici.