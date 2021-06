L'ancien secrétaire général de la FGTB, malade, était devenu député PS. Il avait notamment cosigné un texte avec le PTB sur la norme salariale. Un défenseur des travailleurs rouge vif s'en est allé.

Sa voix rocailleuse interpellant, son discours tranché et indigné marquait, sous le couvert d'une vraie gentillesse apparente. Sous le gouvernement Michel, avec la coalition "suédoise" (N-VA, libéraux et CD&V), Marc Goblet avait combattu de façon incessante les "reculs sociaux" décidés, notamment le report de l'âge de la pension à 67 ans.Ce fidèle soldat du syndicalisme était devenu la "tête de turc" préférée des libéraux.

Son décès a été annoncé ce mercrdi après-midi. Il avait été contraint de se retirer lors de son poste avant terme, atteint d'une maladie au foie.

Depuis son retrait de la tête de la FGTB, Marc Goblet était devenu parlementaire fédéral PS, un parti pour lequel il avait déjà été échevin dans sa commune d'Herve. Ses convictions socialistes étaient bien ancrées dans un syndicalisme de combat. Rouge vif.

Sur les bancs de la Chambre, récemment, il avait cosigné une proposition de décret sur la norme salariale avec le chef de file du PTB, Raoul Hedebouw. Sous se présidence, le syndicat socialiste avait adopté des positions tranchées et s'était place à équidistance de tous les partis de gauche, PS, Ecolo et PTB - même si son coeur battait en priorité pour le PS.

