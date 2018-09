Louvain-la-Neuve ne veut pas d'un "Chinatown"

Depuis le mois de septembre 2017, le chantier du futur China Belgium Technology Center (CBTC) bat son plein entre l'autoroute E411 et la nationale 4, à hauteur du parc scientifique de Louvain-la-Neuve. Sur un terrain de 8,3 hectares, un véritable mastodonte de 120 000 mètres carrés hors sol est en cours de construction. Au programme : des bureaux, un centre de conférences, un hôtel de 160 chambres, des commerces de proximité et des parkings souterrains articulés autour d'une nouvelle place publique. De quoi accueillir des entreprises chinoises désireuses de s'implanter sur les marchés belge et européen, mais aussi des entreprises belges avides de se développer en Chine. A terme, quelque 1 500 travailleurs devraient y graviter. Dont une proportion importante - mais non encore définie, de l'ordre de 40 à 60 % - d'expatriés chinois.

