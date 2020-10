La gouverneure faisant fonction de la province de Liège, Catherine Delcourt, a pris samedi trois arrêtés de police complétant les mesures fédérales visant à ralentir la propagation du coronavirus. Ces mesures en matière de couvre-feu, de commerce et d'événements interviennent après une réunion de la cellule de crise provinciale et après concertation avec les représentants des 84 bourgmestres de la province.

La gouverneure ff rappelle qu'un couvre-feu sur l'entièreté de la province de Liège entre en vigueur le samedi 24 octobre à 22h, jusqu'au jeudi 19 novembre 2020. Tous les déplacements non essentiels sont interdits et seuls ceux considérés comme essentiels, ainsi que ceux justifiés par un cas de force majeure sont permis.

Des mesures spécifiques en matière de commerce sont prises du 26 octobre au 19 novembre: le nombre de personnes qui peuvent faire leurs courses conjointement est limité à deux, indépendamment des moins de 12 ans, les commerces alimentaires, les night shops, les salles de jeux, bureaux de paris, casinos ainsi que les magasins accolés à une station-service ne peuvent ouvrir au-delà de 20h, la vente d'alcool est interdite dans les stations-service situées sur les autoroutes.

Enfin, en matière d'événements, des mesures sont également prises du 26 octobre au 19 novembre. Les activités organisées par les communes ou soumises à l'autorisation des autorités communales sont interdites. Une interdiction qui s'étend aux célébrations des fêtes religieuses et laïques et aux marchés de Noël quant à eux interdits jusqu'au 31 décembre 2020. Catherine Delcourt précise que les cérémonies des 11 et 15 novembre sont maintenues, mais limitées à 4 personnes.

Cet arrêté reprend par ailleurs les dispositions déjà d'application relatives au travail du sexe et aux salons de prostitution, à la consommation d'alcool sur la voie publique et dans les espaces publics, et aux activités commerciales, ludiques ou caritatives en porte-à-porte.

En ce qui concerne les mesures ayant trait aux activités et compétitions sportives, les rencontres entre la ministre des Sports, les gouverneurs et les fédérations sportives se poursuivent. Un arrêté de police est en préparation et sera effectif pour ce lundi 26 octobre.

Les décisions relatives aux visites dans les maisons de repos (et de soins) seront rendues contraignantes via un arrêté de police dès réception de la circulaire de la ministre wallonne de la Santé.

La gouverneur ff en profite pour rappeler un message important concernant le respect des règles établies par le gouvernement fédéral: "Les 6 règles d'or restent plus que jamais indispensables pour lutter efficacement contre le virus: règles d'hygiène, limitation des contacts rapprochés, distance de sécurité, attention aux personnes vulnérables, activités en extérieur de préférence, respect des règles sur les rassemblements."

