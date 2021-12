En 2021, comme l'année précédente, le Covid a évidemment monopolisé l'attention des lecteurs du Vif. Les deux premiers articles les plus lus de l'année y sont liés. Mais le troisième, lui, concerne Stéphane Moreau.

1. La carte des communes

C'est devenu une tradition hebdomadaire du Vif : chaque semaine, lorsque Sciensano met à jour ses statistiques en matière de Covid, la rédaction a pris l'habitude de les relayer sous forme de graphiques et de cartes, pour apporter de la valeur ajoutée par rapport aux données brutes.

Et, chaque semaine, que les chiffres des contaminations grimpent ou diminuent, cette publication rencontre un important succès. En particulier celle du 23 mars dernier. Le pays était alors encore confiné (bulle de 1, horeca fermé...) et les infections progressaient fortement. Il y avait alors 200 hospitalisations par jour. Il y en a fin décembre, en moyenne, 132. L'actualité sous Covid est un éternel recommencement...

Dès sa publication, sur le site du Vif le 16 novembre dernier, cette interview aura rencontré un succès immédiat. Au point de circuler en France également. L'épidémiologiste y explique être contre la vaccination obligatoire, car pour contraindre une population à passer sous l'aiguille, il faut selon lui que l'innocuité du produit soit nulle, ce qui n'est pas le cas actuellement.

Les médias ne parlent que du Covid ! Le reproche est fréquent. Mais force est de constater que les lecteurs semblent s'intéresser à peu d'autres thématiques. Cet article, datant du 3 février, fait toutefois exception. Le Vif y révélait que Stéphane Moreau avait signé une nouvelle transaction pénale et faisait le point sur tous les ennuis judiciaires de l'ex-homme fort de Nethys.

Une information exclusive, comme il y en aura bien d'autres au cours de l'année écoulée: scandale Poverello et étranges affaires en lien avec l'Eglise, trafic de permis de conduire à Anderlecht, la transparence des communes wallonnes et bruxelloises, les déboires du Musée de l'armée... Bien d'autres infos que la crise sanitaire. Pour celles et ceux qui avaient envie de lire autre chose.

