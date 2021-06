Les ministres ont revêtu les couleurs nationales en soutien aux Diables rouges. Non sans amuser les réseaux sociaux.

La Belgique se met à l'heure de l'Euro 2020 et le monde politique n'est pas en reste.

Le Premier ministre, Alexander De Croo (Open VLD), a posté ce vendredi une image de son équipe gouvernementale portant le drapeau belge et revêtant le maillot noir-jaune-rouge.

🇧🇪 Als één team achter de Rode Duivels. Tous ensemble derrière les Diables Rouges. Best of luck, Red Devils!#dreamteam #deviltime #EURO2020 pic.twitter.com/ZiHiuIyrli — Alexander De Croo (@alexanderdecroo) June 11, 2021

Même VDB a mis le maillot de foot 😂 (lever les bras, pas encore prêt, ce sera en cas de finale) https://t.co/FhNHvVVRb1 — Jérémie Tojerow (@jeremietoj) June 11, 2021

Avant cela, le gouvernement wallon a ouvert sa séance par une séance de communication en soutien à l'équipe nationale. Une photo publiée sur les réseaux sociaux montre les ministres habillés aux couleurs des Diables rouges. La palme à Jean-Luc Crucke (MR) avec son chapeau de cow-boy noir-jaune-rouge et à Valérie De Bue (MR) revêtant un foulard très classe.

L'humoriste Alex Vizorek a posté l'image avec un clin d'oeil à nos "amis français" précisant que ce n'est "pas un fake".

La version vidéo sur TikTok suscite encore davantage de commentaires avec le ministre-président Elio Di Rupo (PS) sonnant le rappel avec son klaxon et son vice ministre-président Willy Borsus (MR) tenant de jongler avec un ballon.

En vidéo c’est encore mieux 😉 Dans le secret du conseil des ministres belge avant l’Euro de foot @isabelleory #Euro2021 🇧🇪🇫🇷 https://t.co/WrkhStDHt3 — Berengere Bonte (@berengerebonte) June 11, 2021

