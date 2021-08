En hibernation depuis près d'un an et demi à cause de la pandémie, la vie politique peine à se réveiller. Le Vif établit le baromètre des thèmes brûlants à l'agenda de la Vivaldi. Les inondations de juillet en font partie.

La catastrophe de juillet 2021 aura des répercussions politiques tant au niveau fédéral que régional, mais c'est la Région wallonne qui est la plus exposée. Tant que l'hypothèque "barrage" ne sera pas levée - celui d'Eupen étant déjà plein le 14 juillet, dans quelles conditions a-t-il relâché ses eaux, en garde-t-il des séquelles, la gestion de crise a-t-elle été à la hauteur? -, la vie ne peut pas reprendre un cours normal dans la vallée de la Vesdre. Les citoyens sont traumatisés.

...

La catastrophe de juillet 2021 aura des répercussions politiques tant au niveau fédéral que régional, mais c'est la Région wallonne qui est la plus exposée. Tant que l'hypothèque "barrage" ne sera pas levée - celui d'Eupen étant déjà plein le 14 juillet, dans quelles conditions a-t-il relâché ses eaux, en garde-t-il des séquelles, la gestion de crise a-t-elle été à la hauteur? -, la vie ne peut pas reprendre un cours normal dans la vallée de la Vesdre. Les citoyens sont traumatisés. Or, l'administration wallonne des barrages, après avoir soufflé à son ministre de tutelle, Philippe Henry (Ecolo), des arguments aberrants (le remplissage du barrage à 50%, les prévisions faussement rassurantes de l'Institut royal météorologique...), ne veut plus s'exprimer. La contre-expertise souhaitée par le cabinet n'arrivera que le 30 septembre, si tout va bien. Même si elle apparaît inéluctable, une commission d'enquête parlementaire présente cependant des aléas politiques. Le PS la craint, Ecolo dit la vouloir, tout en préférant qu'elle soit interparlementaire (rien ne la prévoit dans les textes réglementaires), tandis que le MR acquiesce à l'étape intermédiaire de la commission spéciale, pour ne pas fracturer la majorité. Dans l'opposition, le CDH et le PTB sont d'un tout autre avis. Ce jeudi 26 août, le bureau élargi du parlement de Wallonie examine la question, mais, quelle qu'en soit l'issue, dès le 1er septembre, jour de rentrée parlementaire, les élus prendront la parole. Pour Elio Di Rupo (PS), il y a d'autres "priorités" que de mettre sur pied une enquête parlementaire. Certes, en sa qualité de chef de l'exécutif, il est mal placé pour en discuter. Mais il sait fort bien que la découverte de négligences ou d'erreurs dans le chef des organes wallons pourrait avoir des conséquences incalculables sur les finances de la Région, civilement responsable. Le niveau fédéral n'échappera pas, non plus, à une remise en cause. Il faut s'attendre à des interpellations en commission de l'Intérieur de la Chambre, car la protection civile, démembrée sous le précédent gouvernement, n'a pas été au rendez-vous. L'armée a peu brillé sur le terrain et la "phase fédérale" d'urgence a été interrompue prématurément, le 26 juillet, avant de revenir sous une autre forme. Jusqu'à présent, il n'y a pas eu d'exploitation politicienne ou communautaire de la catastrophe. C'est même une députée N-VA, Yngvild Ingels, qui, émue par ce qu'elle a vu à Pepinster, Trooz et Chaudfontaine, a poussé un coup de gueule contre l'abandon des sinistrés par le gouvernement fédéral. Une sorte d'union sacrée, en somme.