Entre saine popularisation des investissements auprès des jeunes et risque de gamification.

Johan Corthouts (FSMA): "Les apps de trading sont en phase avec l'univers digital des jeunes."

Certaines Bourses et applications de trading poussent à un allongement des horaires de trading. La Deutsche Börse a déjà augmenté de deux heures la possibilité de traiter des actions allemandes. Celle de Tokyo va rallonger sa séance d'une demi-heure. Pour Johan Corthouts, de la FSMA, ce n'est pas forcément une bonne chose.De plus en plus de Bourses traditionnelles et de plateformes de trading veulent augmenter la durée des séances. Est-ce une bonne idée pour le monde de l'investissement? En parle-t-on en Belgique aussi? Allonger le temps d'ouverture aura normalement pour effet de diminuer la liquidité, ce n'est donc pas une bonne chose sauf, éventuellement, pour les grandes capitalisations. Si on étend les séances, il sera plus difficile de suivre les marchés, sauf pour de grandes équipes. Est-ce souhaitable? Par ailleurs, élargir les horaires n'aiderait pas du tout les émetteurs qui doivent publier des informations sensibles ou réagir à des fuites éventuelles. Cela risquerait de nuire à la transparence et au bon fonctionnement des marchés en supprimant les périodes de fermeture qui permettent de communiquer de manière sereine. Est-ce l'engouement des particuliers pour le trading - qui s'est fort accru depuis le Covid et les confinements - qui incite à ces allongements d'horaires? A mon avis, non. La question de l'allongement des horaires de trading refait régulièrement surface. Prolonger légèrement les heures d'ouverture, de 8 heures à 18 heures par exemple, ne changerait pas grand-chose. Mais maintenir la Bourse ouverte jusqu'à minuit, ou plus, n'est vraiment pas souhaitable. Une ouverture prolongée pourrait entraîner une dilution du nombre d'ordres. On verrait alors le spread (NDLR: l'écart) entre cours acheteur et cours vendeur augmenter, ce qui aurait inévitablement pour effet d'accroître la volatilité. Les investisseurs éprouveraient au demeurant beaucoup plus de difficultés à suivre le marché s'il restait ouvert plus longtemps. Que se passerait-il si le cours d'une action devait subitement s'effondrer à 23 heures? Pourraient-ils alors encore réagir à temps? Le fait que le marché des cryptos fonctionne 24 heures sur 24 pousse-t-il aussi les Bourses dans le sens d'une ouverture plus longue? Le site Robinhood préconise à terme un trading 24 h/24. Est-ce envisageable pour les Bourses d'aller jusque là? Maintenir le marché ouvert à toute heure n'aurait pas beaucoup de sens. Quand les sociétés devraient-elles publier leurs chiffres si la Bourse restait ouverte 24 heures sur 24? Une ouverture permanente augmenterait aussi fortement le risque de comportements manipulatoires pendant les heures plus creuses, où le marché serait moins réactif. Il serait alors plus facile de manipuler un cours en diffusant des informations trompeuses ou en employant d'autres techniques. Les applications de trading séduisent-elles de plus en plus de jeunes? L'arrivée des applications de trading a incontestablement aidé les jeunes à franchir le pas et à investir en Bourse. Ces applications sont en phase avec l'univers digital des jeunes. Nous avons constaté que, depuis le début de la crise sanitaire, ces derniers manifestaient un intérêt croissant et durable pour la Bourse. Avec le confinement, ils ont eu davantage de temps pour s'intéresser de plus près au marché des actions et l'effondrement des Bourses en mars 2020 a créé des opportunités d'achat. Les applications de trading leur ont de plus facilité l'accès à la Bourse. Une bonne nouvelle pour les Bourses et les investissements en actions? Acheter des actions, c'est contribuer au financement de l'économie réelle. Cela vaut mieux que d'acheter des cryptomonnaies. De plus, les transactions en Bourse s'inscrivent dans un cadre réglementaire, avec des règles strictes pour limiter les délits d'initié et sanctionner les manipulations de marché. Il est clair qu'il est positif que les jeunes s'intéressent à l'investissement en actions s'ils le considèrent comme un outil d'investissement de l'épargne et pas comme un "casino". Notre étude récente sur les jeunes investisseurs en Bourse montre d'ailleurs que les jeunes conservent leurs actions plus longtemps que les investisseurs plus âgés. L' éducation financière dans ce cadre est très utile. Faut-il se méfier de ces applications, surtout lorsqu'elles annoncent des frais de transaction nuls? Il est exact que certaines applications ne facturent pas de frais de transaction, de courtage ou autres. Mais rien n'est gratuit. Les investisseurs doivent être conscients du fait que les apps de trading se rémunèrent d'une autre manière et qu'ils paient indirectement pour les transactions qu'ils effectuent par le biais de ces applications. Quels conseils la FSMA peut-elle donner aux jeunes investisseurs séduits par les applications de trading? Les applications de trading se servent de notifications push (NDLR: messages d'alerte) pour inciter les investisseurs à acheter et vendre dans la précipitation. Méfiez-vous. Il est important que les jeunes prennent le temps avant de décider d'investir et qu'ils visent toujours le long terme. Pour bien gérer son portefeuille, il faut en outre répartir ses investissements sur plusieurs instruments financiers suffisamment diversifiés. Investir n'est pas un jeu. Les jeunes doivent faire attention à ne pas se laisser entraîner par les performances et les recommandations d'autres investisseurs. Certains messages postés sur les forums Internet ne sont que des publicités, voire des formes de manipulation. La FSMA a publié une liste de plateformes de trading frauduleuses. Il faut donc s'en méfier? Evidemment. Nous n'avons en l'occurrence pas affaire à des applications de trading ou des plateformes de banques ou de sociétés de Bourse agréées. Les plateformes à l'encontre desquelles la FSMA émet des mises en garde sont impliquées dans des escroqueries, ne sont pas agréées ou proposent des investissements interdits dans notre pays. Elles font souvent paraître des fausses publicités sur les réseaux sociaux ou les apps mobiles. Dès qu'un consommateur clique sur cette publicité et laisse ses coordonnées, quelqu'un l'appelle pour lui faire une proposition d'investissement très alléchante. Il s'agit alors de ne pas oublier le dicton: ce qui est trop beau pour être vrai ne l'est souvent pas. Les applications de trading? Pourquoi pas, si c'est pour se faire plaisir et découvrir le monde des placements, selon Nicolas Claeys, de Test Achats invest. Mais alors sans risque, avec des petits montants.Qui sont les nouveaux investisseurs ou boursicoteurs qui passent notamment par des applications de trading? La proportion de jeunes qui investissent a augmenté ces dernières années, certainement depuis le premier confinement, en 2020. Ce ne sont pas tous des boursicoteurs. Mais on peut imaginer que les jeunes utilisent plus facilement leur smartphone pour investir. Parallèlement à cela, on assiste au développement d'applications de trading qui tentent de les séduire. Cela ne concerne pas que les marchés boursiers, mais aussi les cryptomonnaies pour lesquelles on peut investir aussi le week-end. Il y a peu d'application de trading en Belgique, mais cela se développe petit à petit. On en compte davantage en France et aux Pays-Bas. Faut-il se fier à ces applications? Il faut être vigilant. Le business model d'applications comme la très connue Robinhood, aux Etats-Unis, est de faire en sorte qu'il y ait un maximum de transactions, en présentant parfois l'investissement en Bourse comme un jeu. On reçoit des étoiles, par exemple, quand on passe un ordre. On peut partager son portefeuille avec d'autres internautes, qui peuvent le copier. La SEC, le gendarme de la Bourse américaine, reproche à des entreprises comme Robinhood cette "gamification" extrême. Certaines de ces applications proposent aussi d'acheter des fractions d'actions lorsque celles-ci sont trop chères. Tout est fait pour encourager les transactions. Cela ne risque-t-il pas de provoquer des assuétudes, comme pour les jeux en ligne? Forcément, une partie de la population est plus vulnérable, que ce soit pour les jeux ou pour l'alcool. Mais cela ne concerne pas une majorité, loin de là. La plupart des investisseurs restent assez raisonnables. Maintenant, c'est une dérive possible, surtout lorsqu'on affirme, sur les réseaux sociaux ou sur des vidéos YouTube de soi-disant investisseurs professionnels, que n'importe qui peut devenir très riche en investissant en Bourse. Mais c'est pour cela que les apps de trading sont encadrées, de manière plutôt stricte en Europe. N'est-il pas rentable de multiplier les transactions? Ce que montrent la plupart des études sur le sujet est que plus on réalise de transactions moins on a un portefeuille performant. Le "market timing", consistant à repérer les actions quand elles sont au plus bas et à les revendre quand elles sont au plus haut, c'est très compliqué. Dès lors, si on multiplie les transactions, ce n'est pas forcément gagnant. Quand on investit en Bourse, il est préférable d'avoir une stratégie axée sur le long terme et dans des produits diversifiés. Tout miser sur un même cheval, aussi costaud soit-il, comporte toujours un risque, on l'a vu en 2008 avec Fortis qui paraissait pourtant très solide. La diversification ne permet pas d'éviter les fluctuations mais elle protège de celles trop importantes. La patience est un atout car, à long terme, les hausses ont tendance à compenser les baisses et un portefeuille diversifié et composé d'actions et obligations peut alors offrir un bon rendement. Investir seulement sur des actions via une application n'est donc pas une bonne idée? Pourquoi pas si cela permet de se faire plaisir et de découvrir les finances et le monde des placements. Mais cela ne doit pas être, à mon sens, la stratégie de portefeuille principale. Mieux vaut y miser de petits montants pour réduire le risque. Surtout lorsqu'on se lance dans le trading. On commet toujours des erreurs. Même les professionnels en font. Dans ce contexte, rallonger les horaires des Bourses, c'est une bonne idée? Je ne vois pas trop l'intérêt. Certains diront qu'en journée, ils n'ont pas le temps et que laisser les Bourses ouvertes plus tard est mieux. Mais, encore une fois, c'est un faux besoin. A quoi sert de surveiller une action, en suivant son cours heure après heure, pour l'acheter ou la vendre à tout moment, même le soir? On rentre dans le jeu de la spéculation à court terme et personne ne peut prédire les mouvements de court terme. Par contre, on peut plus facilement augurer que d'ici à cinq ou dix ans le niveau du Bel20 et des Bourses en général sera plus élevé qu'aujourd'hui. Evidemment, il peut y avoir des crises économiques, climatiques, des guerres. Ce n'est jamais garanti. Mais la patience est souvent plus bénéfique. C'est en tout cas la stratégie qu'on préconise chez Test Achat invest.