Aucun chercheur belge n'a publié plus d'articles scientifiques de premier plan pendant la pandémie que le virologue Johan Neyts. Avec son équipe, il fabrique et teste de nouveaux médicaments contre le coronavirus. Et, en parallèle, il fait tout son possible pour informer au mieux l'opinion publique.

Sa secrétaire estime que le virologue Johan Neyts (KU Leuven) a déjà donné 650 interviews depuis le début de la crise du covid. Cela représente une moyenne d'une par jour. "Au total, c'est deux à trois mois de journées de travail officiel qui y ont été consacrées", déclare le virologue sans s'apitoyer sur son sort. Cette année, Neyts a reçu le prix de la communication scientifique, très prisé dans les milieux scientifiques, décerné par l'Académie royale flamande de Belgique pour les sciences et les arts. Une communication scientifique approfondie a rarement été aussi importante que lors de crise du covid. En 2021, le virologue était probablement aussi le Belge ayant le plus grand nombre de publications dans les revues scientifiques Nature et Science. Mais il en est moins fier qu'on pourrait le croire. "J'en suis heureux bien sûr, mais avec une production élevée dans les meilleures publications, vous ne faites pas nécessairement une grande différence pour la société. Je veux avoir un impact. Je suis plus fier, par exemple, du fait que nous ayons développé le premier médicament efficace contre le virus de la dengue".

Parce que vous pouvez aider les gens avec cette découverte ?Johan Neyts : En effet. Le voyage a été long et difficile, mais nous avons persévéré. Dans les années 2000, nous avions beaucoup travaillé sur les inhibiteurs de virus contre l'hépatite C. Il s'agit d'un virus de la même famille que la dengue et la fièvre jaune. La dengue est un gros problème dans les pays à faible revenu, mais il n'y a presque rien pour combattre le virus. Si nous pouvons trouver des inhibiteurs pour l'hépatite C, nous nous sommes dit qu'il était aussi possible d'en trouver pour la dengue. Pourquoi la dengue ? Ce n'est pas une maladie connue dans notre pays.J'ai lu des articles sur les effets dévastateurs d'une épidémie de dengue sur une population. J'ai commencé à en parler aux grandes entreprises pharmaceutiques, mais elles n'étaient pas très enthousiastes à l'idée, peut-être parce que les médicaments destinés aux pays à faible revenu ont un faible retour sur investissement. Heureusement, en tant qu'universitaires, nous pouvons décider de ce sur quoi nous nous concentrons et il suffit simplement de trouver un financement. Avec l'un de mes partenaires de longue date, Patrick Chaltin, du Centre for Drug Design and Discovery de notre université, nous avons obtenu un financement philanthropique du Wellcome Trust britannique. Et cela a porté ses fruits.Votre article de Nature sur la dengue décrit des résultats pour des animaux. Ce n'est pas encore un remède pour les humains.Les résultats sont cependant étonnants. C'est vraiment un inhibiteur de virus ultra-puissant. En outre, le virus peut difficilement développer une résistance à ce médicament. Mais vous avez raison, pour avoir un impact réel, nous devons aller plus loin. Nous entretenons depuis longtemps une bonne relation de travail avec Janssen Pharmaceutica, qui, dans le cadre de son programme de santé publique mondiale, nous a rejoints dans ce projet. Son objectif fondamental repose sur le troisième objectif de durabilité des Nations unies, à savoir la santé et le bien-être pour tous, en particulier dans les pays à faible revenu. Les résultats de l'étude humaine en phase 1 montrent que le médicament est sûr et bien toléré. Janssen Pharmaceutica travaille sur le développement clinique du médicament.Y a-t-il un lien entre la dengue et le covid ? Le tableau clinique des deux semble similaire...Les virus ne sont pas apparentés, mais ils ont tous deux une phase assez courte d'environ cinq jours pendant laquelle ils se multiplient de manière exponentielle. Pour certaines personnes, c'est largement terminé après cela, mais d'autres tombent très malades. J'ai vu des patients très malades de la dengue dans des hôpitaux au Vietnam. Ces expériences ont renforcé ma détermination à développer quelque chose contre la maladie.La plupart de vos récents articles dans Nature et Science ont porté sur la recherche d'anticorps contre le coronavirus, développés par un large éventail de scientifiques.Nous avons également publié un article important sur la nature avec les premiers résultats de notre propre vaccin contre le covid et basé sur le vaccin contre de la fièvre jaune, avec lequel nous avons beaucoup d'expérience. Mais c'est vrai que la plupart des articles concernent les anticorps. Pourquoi les gens viennent-ils vous voir pour ça ?Nous disposons d'un modèle de hamster qui est idéal pour tester les médicaments contre toutes les variantes du coronavirus. Lorsque le premier patient belge atteint du coronavirus a été détecté en février 2020 - un homme qui avait été rapatrié de Chine en Belgique - les collègues Marc Van Ranst et Piet Maes ont immédiatement pu isoler le virus à partir de son nez. Nous nous sommes mis au travail. Nous avons commencé par le modèle animal expérimental classique, les souris, mais le virus ne se multiplie pas assez bien chez elles. Nous l'avons ensuite essayé sur des hamsters, avec lesquels nous avions de l'expérience dans notre recherche de médicaments contre le VRS, un virus qui, comme le covid, affecte les voies respiratoires et contre lequel il n'existe encore aucun inhibiteur. Dans les poumons des hamsters, le coronavirus se multiplie très efficacement, bien que les animaux ne soient pas vraiment malades. Peu de laboratoires dans le monde maîtrisent aussi bien que nous le modèle du hamster.Combien d'anticorps avez-vous déjà testés avec ce produit ?Nous avons testé des substances provenant d'environ six acteurs, dont la start-up flamande Exevir et la plateforme PharmAbs, basée à Louvain. Mais maintenant, de grands acteurs entrent sur le marché, de grandes sociétés pharmaceutiques. Il sera plus difficile pour les petits acteurs de gagner des parts de marché.Quel anticorps en votre possession était le meilleur?Ils étaient tous très puissants.Vous avez perdu les investisseurs pour votre vaccin Covid après le succès des vaccins à ARNm de Pfizer et Moderna.C'est exact. Après notre article dans Nature en 2020 sur notre vaccin anti-covid, nous en discutions avec un consortium d'investisseurs. Certains d'entre eux se sont dégonflés après les premières annonces du succès des vaccins à ARNm. Mais j'ai tout de même trouvé que c'était une bonne nouvelle, car mes parents et mes enfants ont reçu ces vaccins. J'ai dit dès le début de la pandémie qu'il fallait qu'il y ait le plus de joueurs possible et qu'il fallait suivre des pistes, car en général, seul un petit nombre atteint la ligne d'arrivée.Travaillez-vous toujours sur votre vaccin contre le covid ?Oui, mais nous avons changé le point d'attaque. Nous travaillons actuellement sur un vaccin universel qui devrait être actif contre tous les variants du coronavirus. Nous incorporons autant d'éléments que possible des protéines spike que le virus utilise pour infecter les cellules. Avec l'équipe de notre collègue Philippe Lemey, nous avons beaucoup travaillé sur cette protéine plus universelle comme base du vaccin. Chez nos hamsters, la nouvelle version du vaccin confère une protection complète contre les quatre principaux variants du virus. Nous espérons également pouvoir le tester bientôt contre le nouveau variant omicron du virus. Dès que nous en aurons un échantillon, nous commencerons à y travailler.Allez-vous divulguer la structure de votre fameuse protéine? Parce qu'alors d'autres acteurs du marché des vaccins peuvent également l'utiliser.Bien sûr que nous allons la divulguer. Le plus important est la réussite de la lutte contre le virus, et non un avantage pour les groupes de recherche individuels. Il va sans dire que d'autres fabricants de vaccins pourront l'utiliser s'ils le souhaitent.La base de votre vaccin est celle contre la fièvre jaune. N'est-ce pas difficile à produire ?Nous travaillons sur une méthode de production entièrement nouvelle. Le vaccin contre la fièvre jaune est basé sur une version affaiblie et rendue inoffensive du virus. Il doit être cultivé sur des oeufs de poule fécondés, ce qui pose des problèmes logistiques majeurs, notamment dans les pays en développement. Dans l'unité de production au Sénégal, un grand nombre d'oeufs de poule fécondés doivent être acheminés par avion d'Allemagne tous les quinze jours. Nous essayons de cultiver le virus sur des cultures cellulaires. Cela fonctionne en laboratoire, mais nous devons encore passer à des quantités réalistes sur le plan industriel. En parallèle, nous travaillons sur une technique alternative utilisant des plasmides bactériens comme support du vaccin - il s'agit essentiellement de cercles d'ADN thermostables. Cela permet de conserver le vaccin à des températures plus élevées pendant beaucoup plus longtemps qu'actuellement. Nous avons reçu de l'argent de la Fondation Bill & Melinda Gates pour développer davantage le concept. S'il fonctionne, nous pourrons l'utiliser non seulement contre la fièvre jaune ou le covid, mais aussi contre la rage, le virus Ebola et toute une série d'autres infections virales.Est-il concevable de produire un vaccin complet contre toute une série de fièvres virales ?C'est certainement l'intention. Notre vaccin contre le coronavirus continue de protéger contre la fièvre jaune - c'est donc double. Il en va de même pour notre vaccin contre la rage : la protection contre la fièvre jaune reste intacte. Nous devons continuer à expliquer que la vaccination est un phénomène naturel, qu'elle n'est rien d'autre qu'un entraînement de notre système immunitaire.Vous travaillez en étroite collaboration avec Janssen Pharmaceutica. Sont-ils déçus que leur vaccin contre le covid ne fonctionne pas aussi bien que les autres ?Honnêtement, je ne sais pas. Ils ont choisi d'administrer leur vaccin en une seule fois, ce qui devait notamment faciliter la distribution dans les pays en développement. C'est louable, mais avec le recul, ce n'était malheureusement pas la meilleure décision. Cependant, ils ne pouvaient pas le savoir à l'époque.Vous ne testez pas seulement les vaccins et les anticorps, mais aussi les médicaments antiviraux. Donnent-ils de bons résultats ?Définitivement. Grâce à la Fondation Bill et Melinda Gates, nous avons pu tester le médicament anticovid de Pfizer, qui a donné des résultats convaincants dans les études cliniques : 89 % de protection contre l'hospitalisation et le décès. Le molnupiravir de Merck, par exemple, n'offre qu'une protection de 30 %. Le médicament de Merck agit en introduisant des erreurs génétiques dans la réplication du virus. Celui de Pfizer est un inhibiteur de protéase du même type que celui qui donne de bons résultats pour l'hépatite C et le SIDA. Il empêche les longues chaînes de protéines du virus d'être découpées en petites protéines nécessaires à sa réplication. Comme ces inhibiteurs de virus n'ont rien à voir avec les mutations de la protéine spike, nous pensons qu'ils seront également efficaces contre le nouveau variant omicron. Par ailleurs, nous développons nous-mêmes de puissants inhibiteurs du covid, avec des collègues du Center for Drug Design and Discovery, entre autres, car les inhibiteurs de Pfizer et de Merck ne pourront pas, à eux seuls, maîtriser le virus.Vous avez également testé l'effet du favipiravir, un médicament japonais, et même de l'hydroxychloroquine, un antipaludéen controversé, contre le covid.Le premier fonctionne bien et a été mis sur le marché comme médicament d'urgence en Russie, au Japon et en Inde. Le second s'est avéré n'avoir aucun effet antiviral. Il est clair cependant que les médicaments antiviraux joueront bientôt un rôle important dans la réduction des symptômes chez les personnes qui viennent d'être infectées par le virus. Il faut juste être capable de les administrer assez tôt.Un terme qui apparaît de plus en plus fréquemment est "selon l'état actuel des connaissances". Certains disent que cela signifie que les scientifiques ne savent pas aussi bien ce qu'ils le prétendent.Certaines personnes ne comprennent toujours pas comment la science fonctionne. Nous continuons toujours à adapter notre travail sur la base de nouvelles connaissances. Cela a joué un rôle dans la décision de procéder ou non à une troisième injection de vaccin, dite de rappel. Comme on ne savait pas au départ combien de temps l'immunité renforcée durerait après deux injections de vaccin, il était difficile de prendre des décisions à l'avance, d'autant plus qu'une injection de rappel pour tous pouvait ralentir le rythme de la vaccination dans les pays en développement. Nous savons maintenant que la protection après la vaccination commence à diminuer après six mois, ce qui rend une injection de rappel plus que souhaitable.Il existe un écart croissant dans la société entre les personnes qui s'appuient fortement sur la science et celles qui ne le font pas.C'est pourquoi nous devons continuer à informer, également par le biais des réseaux sociaux. Mais je n'ai pas l'impression que la résistance à la vaccination est aussi grande qu'un groupe de grognons à Bruxelles voudrait le faire croire. Nous devons continuer à expliquer que sans les vaccins, nous aurions de gros problèmes aujourd'hui. D'ailleurs, il n'était pas du tout certain qu'il y aurait des vaccins efficaces contre le covid. La rougeole et le VRS sont causés par des virus apparentés, et il existe un vaccin pour le premier, mais pas pour le second. Il n'existe aucun vaccin contre les virus du rhume ou du sida, malgré les grands efforts déployés pour en trouver. Après l'apparition du covid, la crainte que personne ne parvienne à mettre au point un vaccin efficace contre ce virus m'a littéralement empêché de dormir.La vaccination a donné aux gens le sentiment que le pire était passé. L'intensité de la quatrième vague de virus a pris tout le monde par surprise.Nous devons continuer à souligner que la protection fournie par les deux premières doses de vaccins n'a pas été vaine. La protection contre la mort seule est très prononcée. Nous savons déjà que l'injection de rappel confère une protection de 90 à 95 % contre les infections symptomatiques. Cela représente beaucoup de personnes qui ne se retrouvent pas à l'hôpital. Mais le fait que la plupart des mesures ont été supprimées à partir du 1er octobre n'a rien arrangé. Non seulement c'était trop tôt, mais cela a également donné aux gens le faux sentiment que le pire était passé. Ce n'était pas le cas, comme nous le découvrons maintenant à nos dépens.Les scientifiques recherchent des personnes ayant une super immunité ou une immunité naturelle contre le virus.C'est très important. Dans ma région, au début de la pandémie, il y a eu une fête d'anniversaire où sept des huit personnes présentes ont été testées positives au virus, mais une personne y a échappé. Il serait intéressant de savoir si cette personne n'est pas sensible ou moins sensible au virus, tout comme il existe des personnes naturellement immunisées contre le virus du sida. Il est également frappant de constater que dans de grandes parties de l'Afrique, il y a relativement peu d'infections. Y a-t-il quelque chose de génétique en jeu, ou quelque chose lié à l'immunité contre d'autres agresseurs comme la malaria ? Il serait utile de le découvrir.Le covid va-t-il devenir endémique et s'installer durablement dans notre monde ?(sans hésitation) Oui.Et deviendra-t-il contrôlable ?Il deviendra plus contrôlable d'année en année. Il reste difficile de prédire l'avenir, mais il y a de fortes chances qu'il finisse par devenir comme la grippe. Comme le virus de la grippe, le covid continuera probablement à muter, comme c'est le cas actuellement avec le variant omicron. Cela accroît l'intérêt d'un vaccin à large spectre d'activité, tel que celui sur lequel nous travaillons actuellement.Êtes-vous en faveur de la vaccination obligatoire ?C'est une discussion difficile. Je pense, bien sûr, que tout le monde devrait être vacciné, mais je crains que vous ne subissiez une sorte d'effet contraire si vous deviez le rendre obligatoire. Les vaccinations infantiles contre la polio et la rougeole sont largement acceptées, mais je ne voudrais pas qu'elles soient remises en question à la suite de campagnes anti-vaccination musclées. Nous devons donc continuer à expliquer que la vaccination est naturelle, qu'elle ne fait qu'entraîner notre système immunitaire, comme un pianiste ou un joueur de football doit continuer à s'entraîner pour devenir encore meilleur.Vous allez créer une grande banque de virus avec d'autres scientifiques. Dans quel but?L'idée est de se préparer au mieux à l'apparition de virus contre lesquels nous n'avons pas encore de moyens, et à des virus totalement nouveaux. Nous voulons avoir la plus grande collection possible de virus provenant du plus grand nombre de familles possible, afin d'être aussi bien préparés que possible. Pour chaque famille, nous devons être capables de produire des inhibiteurs de virus avec un large spectre d'activité. Avant l'apparition du coronavirus actuel, il existait six coronavirus connus capables d'infecter l'homme et le rendre malade. Si nous avions investi dans la recherche de médicaments contre ces virus, nous aurions pu réagir encore plus rapidement l'année dernière. Avec la banque de virus, nous voulons répondre à cela.Enfin, est-il vrai qu'en septembre 2019, vous avez donné une conférence dans la ville chinoise de Wuhan, où la pandémie a commencé ?C'est exact. Ironiquement, j'y ai prévenu que le monde n'était pas préparé à une pandémie. J'ai même donné l'exemple des coronavirus. Quelques mois plus tard, malheureusement, on m'a donné raison. J'aurais préféré qu'il en soit autrement.