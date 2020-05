Le port du masque est obligatoire depuis le 4 mai dans les transports publics. À l'heure où le Conseil national de Sécurité annonce que les commerces vont rouvrir dès le 11 mai, le port du masque est vivement recommandé mais pas obligatoire.

La question des masques resurgit à l'issue du Conseil national de Sécurité. En effet, alors que la Première Ministre, Sophie Wilmès, a expliqué que les commerces rouvriront le 11 mai prochain, elle explique que la rouverture des commerces aura lieu sous certaines conditions à savoir un client par 10 mètres carrés, pour 30 minutes maximum, et le respect des distances de sécurité. La Première ministre a ensuite annoncé qu'il sera "fortement recommandé de porter une protection couvrant le nez et la bouche."

La première personne a s'en être étonnée est Yves Coppierters, l'expert présent sur le plateau de la RTBF qui a affirmé qu'il s'agit d'une recommandation et non d'une obligation. Selon lui, il aurait pu y avoir un caractère obligatoire concernant le port du masque pendant quelques jours, voire quelques semaines.

Le débat sur l'obligation du port du masque se poursuit alors que les portes-paroles interfédéraux avaient annoncé lors de leur bilan quotidien que le port du masque doit s'ajouter aux gestes barrières de base lors du déconfinement notamment dans les endroits publics fortement fréquentés.

