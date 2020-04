La Belgique compte 553 nouveaux cas de coronavirus, ce qui porte le nombre de cas total à 46.687. Au cours des dernières 24 heures, 113 personnes sont décédées, 127 personnes ont été admises à l'hôpital tandis que 93 ont pû quitter les établissements hospitaliers.

Le lundi 27 avril, 553 nouveaux cas de coronavirus ont été rapportés. 281 patients résident en Flandre, 189 en Wallonie et 77 à Bruxelles.Aucun information n'a été communiquée concernant le lieu de résidence pour les 6 autres personnes. Le nombre total de cas confirmés, en Belgique depuis le début de l'épidémie, s'élève à 46.687.

La situation se présente comme suit :

Au total, 3.968 patients sont actuellement hospitalisés. 127 nouvelles hospitalisations ont été enregistrées au cours des dernières 24 heures.

Au total, 903 patients se trouvent en soins intensifs, soit une augmentation de 12 patients au cours des 24 dernières heures.

10.878 patients sont sortis de l'hôpital et ont été déclarés guéris depuis le 15 mars, soit une augmentation de 93 au cours des 24 dernières heures.

7.207 décès au total ont été rapportés, soit une augmentation de 113 décès au cours des dernières 24h. Des décès des dernières 24h, 60 ont eu lieu à l'hôpital, 53 dans une maison de repos et de soins. Dans ce dernier groupe, 64% a été confirmé par un test Covid-19.

Sur les 7.207 personnes décédées, 46% sont mortes à l'hôpital, 53% dans une maison de repos et de soins, 0% à la maison et 0% à un autre endroit. Les décès à l'hôpital sont tous des cas confirmés. Les décès ayant eu lieu dans des maisons de repos et de soins concernent des cas confirmés (11%) ou des cas suspects (89%).

Le masque obligatoire dans les transports en commun

"Dans les prochains jours, vous allez devoir porter un masque dans les transports en commun", a commencé Steven Van Gucht, porte-parole interfédéral néerlandophone qui laissera sa place à Yves Van Laethem nouveau porte-parole interfédéral pour la présentation francophone de la situation dès demain.

"Dans la première phase de l'épidémie, vous deviez rester à la maison pour éviter la circulation du virus. Comme la situation est presque sous contrôle, il va falloir respecter 5 principes de base pour éviter une nouvelle circulation du virus :

Restez chez vous, surtout si vous êtes malades Lavez-vous les mains régulièrement à l'eau et au savon Gardez une distance suffisante de 1,5 mètres à l'extérieur Limitez vos contacts sociaux physiques Portez le masque buccale dans les transports publics et dans les espaces publics qui sont fort fréquentés", a-t-il ajouté.

"On ne pourra pas toujours respecter la distance de sécurité, et les masques peuvent apporter cette protection supplémentaire. Le masque ne remplace pas les autres règles de bases" a conclu Steven Van Gucht.

