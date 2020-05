La ministre de la Santé, Maggie De Block, a renvoyé la question des deux arrêtés royaux qui fâchent le personnel soignant à la réunion hebdomadaire du gouvernement et des dix partis qui soutiennent les pouvoirs spéciaux.

Des préavis de grève ont été déposés dans les services de santé pour contester les arrêtés royaux sur la réquisition du personnel soignant et la possibilité de confier des actes infirmiers à du personnel non infirmier. Des actions pourraient être menées à partir du 1er juin dans les hôpitaux, les maisons de repos ou encore les services de soins à domicile si le gouvernement fédéral ne retire pas ces textes entre-temps.

La ministre a rappelé mardi devant la commission de la Santé de la Chambre que l'arrêté royal de réquisition avait déjà été pris en 2009 par Laurette Onkelinx pour faire face à l'épidémie de grippe mexicaine mais n'avait pas été mis en oeuvre. Le but est d'utiliser un tel dispositif en dernier recours, si les autres moyens pour assurer la continuité des soins ont été utilisés. En matière de santé publique, il est toujours possible de réquisitionner, a précisé Mme De Block. L'objectif du texte est d'organiser une telle éventualité s'il fallait y recourir.

La ministre rencontrera les syndicats mercredi à 8h30. Une conférence interministérielle aura lieu en fin de journée, avant un comité ministériel restreint vendredi et le "kern élargi" samedi. Les deux arrêtés royaux litigieux ont été soumis au "kern élargi" le 11 avril. "On verra comment ces personnes qui ont approuvé les arrêtés royaux réagiront", a souligné Mme De Block. Le PTB a appelé au retrait de ces textes.

Samedi, des soignants de l'Hôpital Saint-Pierre à Bruxelles ont tourné le dos à la Première ministre, Sophie Wilmès, pour exprimer leur colère. "Cette image nous dit combien le gouvernement n'a pas répondu aux attentes du personnel soignant alors que lui a répondu présent lors de la première vague de l'épidémie", a affirmé Sofie Merckx (PTB).

Ecolo note "avec intérêt" l'ouverture de la ministre. Les Verts participent au "kern élargi" et disent avoir demandé samedi le retrait des arrêtés. "Nous le redemanderons à la Première ministre, en espérant cette fois être suivi. C'est un acte important à poser à l'égard des blouses blanches qui se sont dépensées sans compter depuis le début de la pandémie", a déclaré le chef de groupe Ecolo-Groen à la Chambre, Georges Gilkinet.

