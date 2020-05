La Première ministre Sophie Wilmès a visité plusieurs hôpitaux samedi pour témoigner de son soutien au personnel des soins de santé. L'accueil fut plutôt froid à l'hôpital, pour ne pas dire davantage, à l'hôpital Saint-Pierre à Bruxelles, rapportent plusieurs médias.

Des membres du personnel de l'hôpital bruxellois ont organisé une haie d'honneur, le dos tourné, à Mme Wilmès et à sa délégation.

- Les soignants de l'hôpital Saint Pierre tournent le dos à Sophie Wilmès, première ministre Belge, lors de sa visite non officielle du 16 mai 2020 #bruxelles #belgique #hopital #wilmes #COVID19 #nurse pic.twitter.com/MJubo1mGB9 — Marin Driguez (@Marindriguez) May 16, 2020

Selon la CGSP, une centaine d'infirmiers, médecins, aides logistiques, personnel de nettoyage, administratifs, pompiers... ont pris part à cette action symbolique.

Le secteur a très mal accueilli les arrêtés royaux prévoyant une réquisition de personnel en cas de besoin. Les infirmiers estiment avoir fourni assez d'efforts et s'être montrés suffisamment disponibles tout au long de la crise sanitaire. Le personnel des soins de santé réclame en outre, depuis plusieurs mois, une revalorisation de la profession.

"Le politique nous tourne le dos constamment face à nos appels à l'aide", a déclaré un infirmier qui a préféré garder l'anonymat à la radiotélévision publique RTBF. "Les équipes sont sous-staffées et les taux de burn-out le démontrent. On demande que le métier soit revalorisé."

La Première ministre a affirmé être venue apporter une "message d'apaisement". "Personne n'ignore la détresse du personnel hospitalier, qui était déjà présente avant la crise et qui s'est accrue avec les difficultés", a-t-elle concédé au micro de la RTBF. "Je ne conçois pas que l'après-crise soit ramené à ce qu'il y avait avant. Il faudra structuraliser la revalorisation du métier d'infirmier. C'est une certitude."

Les visites des hôpitaux Chirec-Delta et Saint-Pierre furent un moment de rencontres, dialogue important pour personnel soignant comme pour moi. Situation sanitaire, protections, charge mentale, valorisation du métier, financement des soins de santé, aucun sujet n’a été écarté. pic.twitter.com/8uJAuhn99V — Sophie Wilmès (@Sophie_Wilmes) May 16, 2020

Marie-Christine Marghem monte au créneau

"Certains, à l'entrée, voulaient à l'évidence ruiner le capital de sympathie et d'admiration construit ces derniers mois avec des actions ridicules, comme des enfants qui n'ont pas eu ce qu'ils voulaient, et qui montrent une opposition syndicale politisée guidée par une gauche qui a dû se taire jusqu'à présent mais qui entend bien récupérer un maximum de cette crise", a écrit la ministre MR dans ce post, qui n'apparaissait toutefois plus en milieu de journée.

Elle y soulignait a contrario l'accueil "chaleureux" réservé à l'intérieur de cet hôpital ainsi que le dialogue sur les difficultés de la situation, les nécessités du secteur et les perspectives d'amélioration à apporter.

Ces propos au picrate tranchent avec ceux de Mme Wilmès, qui s'est entretenue avec le personnel qui protestait contre la possibilité d'être réquisitionné alors qu'il se mobilise déjà de son propre chef, et réclamait une revalorisation du métier.

Après la disparition de son commentaire, la ministre Marghem continuait de répondre aux commentaires courroucés qu'il avait suscités. "Il faut connaître la situation de cet hôpital dépendant du CPAS de Bruxelles où ont 'oeuvré' avec force nominations politiques (l'ancien bourgmestre de Bruxelles) Yvan Mayeur et (l'ancienne présidente du CHU Saint-Pierre, Pascale) Pereita (tous deux ex-PS tombés sur l'affaire du Samusocial, NDLR). Mon post relève simplement que ces mises en scène politisées destinées à faire la manchette des journaux sont le contraire de ce qu'il faut faire aujourd'hui pour construire ensemble. La liberté de s'exprimer pour faire valoir ses problèmes passera plus aisément dans le dialogue. (...) Je comprends que l'empathie nécessaire n'a pas toujours été présente. Il faut apprendre de ses erreurs et faire mieux", ajoutait la ministre.

Le PS a réagi.

Une ministre MR du gov Wilmès qualifie la détresse des infirmièr(e)s de ridicule. Et traite les soignant(e)s d’enfants qui n’ont pas eu ce qu’ils voulaient. Quel mépris. Le message peut être supprimé mais pas la honte de tels propos. — Parti Socialiste (@PSofficiel) May 17, 2020

De son côté, le député Samuel Cogolati (Ecolo) a tweeté :

Je ne comprends pas son indécence. Car leur combat pour notre santé à tou-te-s les honore ! #respect #allemaalsamen #tousensemble https://t.co/rA0OaSeBSa — Samuel Cogolati (@SamuelCogolati) May 17, 2020

