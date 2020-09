Le président du MR ne parle plus du Premier ministre, mais insiste sur le fond. Avant cela, il était bien question d'un potentiel "veto" à l'égard de Paul Magnette. Il reste une quelques heures pour "restaurer la confiance".

"La confiance se perd en litres et se gagne en gouttes", tweete malicieusement ce matin Frédéric Daerden, numéro un du PS à la Fédération Wallonie-Bruxelles. Interrogé hier soir, son président de parti, Paul Magnette, soulignait qu'on "travaillait à restaurer la confiance" en listant les points qui ont fâché durant la négociation pour tenter d'y remédier. Mais au fond, que signifie vraiment ces mots: "restaurer la confiance"? C'est une question d'attitude à la table, mais aussi, forcément, de concessions.Sous pression maximale, Georges-Louis Bouchez a rencontré son homologue libéral Egbert Lachaert, mardi soir. Son message, désormais? "On doit rester professionnels et dépasser les questions de personnes". Significativement, le président du MR n'a plus insisté sur la revendication du poste de Premier ministre pour Sophie Wilmès lorsqu'un journaliste de la RTBF l'interrogeait à ce sujet, mardi soir en courant sur le trottoir devant le siège du parti: "L'important, pour nous, c'est le fond".Faut-il y lire le "troc" qui pourrait restaurer ladite confiance? Dans notre récit des coulisses de la journée de dimanche, qui a basculé dans la crise, il est question d'un échange virulent entre Paul Magnette et Georges-Louis Bouchez sur le nom du futur locataire du Seize. Selon nos informations, de première main, il était bien question d'un potentiel "veto" libéral pour l'accession de Paul Magnette à la fonction suprême. En laissant tomber cette aspiration forte, le MR pourra-t-il peser davantage sur les derniers arbitrages?"La confiance se perd en litres et se gagne en gouttes": avec ce message subliminal, les socialistes laissent entendre qu'ils ne seront guère prêts à concéder, tant l'attitude du roi-soleil libéral les a exaspérés. On utlise les failles de l'autre ou on les extrapole, c'est de bonne guerre.La journée sera marquée par un Conseil national de sécurité sur lequel seront braqués tous les projecteurs, cela laisse encore un tout petit peu de temps.