Le gouvernement fédéral et les entités fédérées devaient évaluer la situation sanitaire. Le rendez-vous est reporté en raison de la gestion de la crise climatique.

Le Comité de concertation qui devait évaluer la situation sanitaire ce vendredi est reporté, a-t-on appris. La situation dramatique provoquée par les inondations dans de larges parties du pays mobilisent toutes les énergies.

Notre pays fait face à des précipitations inouïes.Notre soutien à toutes les familles touchées et aux autorités locales est total.



Les services de secours du pays sont mobilisés, avec l'appui de l'Intérieur et la Défense. La Belgique peut aussi compter sur l'aide internationale. — Alexander De Croo (@alexanderdecroo) July 15, 2021

Le commissaire Corona Pedro Facon tirait la sonnette d'alarme, cette semaine: la hausse des contaminations se poursuit en Belgique à cause du variant Delta, plus contagieux. Les derniers assouplissements d'été prévus devraient être reportés, avait confirmé le ministe de la Santé, Frank Vandenbroucke (Vooruit).

Mercredi, la Conférence interministérielle Santé publique (CIM) avait délimité et façonné une partie des décisions qui devaient être actées lors de ce nouveau Comité de concertation. Dans l'immédiat, la vaccination obligatoire pour le personnel médical n'a pas été décidée. Un"plan d'action commun"proposé par Frank Vandebroucke a été accepté lors de cette Conférence, qui insiste sur la nécessité de "sensibilisation, d'information et de transparence".

