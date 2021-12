Le Comité de concertation a rétabli les conditions pour le secteur culturel qu'il avait fixées lors de sa réunion du 3 décembre: uniquement des places assises, port du masque obligatoire, utilisation du Covid Safe Ticket à partir de 50 spectateurs, maximum 200 spectateurs. Ces conditions s'appliqueront également dans les cinémas et le secteur de l'évènementiel et ce, dès ce jeudi.

Ce rétropédalage est consécutif à l'arrêt du Conseil d'État de ce mardi. La haute juridiction, saisie par un artiste, avait suspendu la mesure de fermeture des lieux clos des établissements relevant du secteur culturel, prise lors du dernier comité de concertation ("Codeco" du 22 décembre), et jugée disproportionnée et non adéquatement motivée.

Les décisions de ce mercredi sont coulées par la ministre de l'Intérieur Annelies Verlinden dans un arrêté royal qui doit être soumis pour accord à un Conseil des ministres électronique. Elles prendront effet dès ce jeudi, après publication au Moniteur belge.

Silence radio et malaise

"Le Comité de concertation, le Commissariat Covid-19 et le Risk Assessment Group (RAG) continuent de suivre de près l'évolution de la situation épidémiologique, notamment l'évolution des contaminations, des hospitalisations et de l'occupation des USI à la lumière de la propagation du variant Omicron qui est désormais dominant en Belgique", fait valoir le gouvernement fédéral dans un communiqué.

Pas de conférence de presse, pas ou très peu de commentaires à l'issue de la décision: ce silence radio traduit sans nul doute un certain malaise au sein de la Vivaldi.

La semaine prochaine, le Comité de concertation dressera à nouveau un état des lieux. Le Commissariat Covid-19 préparera dans l'intervalle une feuille de route pour permettre la prévisibilité et la continuité des mesures dans les différentes phases de l'épidémie pour tous les secteurs et activités. La réintroduction des dispositions relatives au COVID Infrastructure Risk Model (CIRM) et au COVID Event Risk Model (CERM) fera partie de cette feuille de route.

— Alexander De Croo (@alexanderdecroo) December 29, 2021

