Le comité de concertation se réunit ce vendredi. Aucun assouplissement du dispositif actuel ne semble être en vue.

Le Comité de concertation se penche sur la situation épidémiologique, le dépistage, la vaccination et le contrôle de la quarantaine. La réunion, qui a débuté à 14h, pourrait durer un certain temps car d'autres points doivent être examinés, dont celui de la taxe kilométrique bruxelloise.

Seuil non atteint, pas d'assouplissement en vue

Ces dernières semaines, des appels à des assouplissements en vue des fêtes se sont fait entendre dans le monde politique "si les chiffres le permettent". Mais cela ne semble pas être le cas.

Le 27 novembre, le comité de concertation avait établi un seuil à partir duquel le pays passerait dans une phase de "gestion" de la crise. Il était question de 800 contaminations par jour pendant trois semaines et de 75 hospitalisations par jour pendant 7 jours. Cet objectif paraît inaccessible à court terme.

Le ministre de la Santé Frank Vandenbroucke s'est montré clair: si la situation s'est considérablement améliorée depuis le mois d'octobre, le nombre de contaminations demeure trop élevé et aurait même tendance à repartir à la hausse en Flandre. Des assouplissements paraissent donc exclus, même pour les professions de contact (coiffeurs, instituts de beautés, etc.).

Le message: "unis face au virus"

Les différents ministres n'ont guère fait de commentaires à leur arrivée. La vice-Première ministre MR, Sophie Wilmès, et le vice-Premier ministre Ecolo, Georges Gilkinet, ont insisté sur l'unité que devait afficher le monde politique.

"Il faut que l'on se rassemble et que l'on prenne les bonnes décisions dans l'intérêt général", a souligné Mme Wilmès. "Plus que jamais, nous devons être unis face au virus. Les chiffres ne sont pas aussi bons qu'on l'avait espéré. En tant que responsables politiques, nous devons montrer l'exemple de l'unité", a dit M. Gilkinet.

Voyage, télétravail : renforcement des contrôles

L'accent sera mis davantage sur l'application des mesures actuelles et le renforcement du contrôle, notamment pour ce qui est de la quarantaine et du test pour les personnes de retour de zones rouges à l'étranger. La question des contrôles frontaliers est également sur la table.

L'obligation du télétravail, qui semble moins bien suivie si l'on en croit les données de mobilité, pourrait aussi bénéficier de contrôles renforcés. Des contrôles "flash" seront menés durant tout le mois de janvier dans le secteur tertiaire, a précisé le cabinet du ministre de l'Emploi, Pierre-Yves Dermagne.

Des sanctions déjà plus sévères

Mardi, le collège des procureurs généraux a par ailleurs clarifié la situation concernant les contrôles policiers et les amendes encourues. Les organisateurs de soirées "lockdown" risquent des sanctions plus élevées mais il n'est pas question de recourir à des drones pour vérifier le respect des règles chez les particuliers.

Les mesures actuelles sont valables jusqu'au 15 janvier. La situation devait à nouveau être évaluée début janvier mais à plusieurs sources l'on affichait la plus grande prudence face aux échéances. Pas question de jouer au "yo-yo" avec les mesures.

