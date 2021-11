Face à flambée de contaminations et aux inquiétudes des hôpitaux, le Comité de concertation a décidé de se réunir ce vendredi. Il prendra des mesures plus strictes dans tous les secteurs.

Un Comité de concertation relatif à la situation se tiendra bien vendredi. Le Premier ministre Alexander De Croo a confirmé en séance plénière de la Chambre que le Codeco se réunira vendredi à la première heure. "Il ne sert à rien des prendre des mesures si elle ne sont pas respectées", a déclaré le Premier ministre Alexander De Croo.

Le ministre de la Santé Frank Vandenbroucke (Vooruit) annonce des mesures dans tous les secteurs. Il plaide pour des "mesures fermes qui doivent entrer en vigueur immédiatement."

Le dernier comité de concertation date seulement du mercredi 17 novembre, mais les mesures prises alors - comme les masques dans les discothèques et les salles de fitness - ne semblent pas suffisantes pour inverser la courbe d'infections et d'hospitalisations.

Lundi, la Belgique a battu son record de contaminations journalières depuis le début de la pandémie avec 23.621 cas, selon les chiffres non consolidés de l'Institut de santé Sciensano publiés jeudi. Le précédent record s'élevait à 22.221 cas le 27 octobre dernier. Toutefois, il est important de préciser que le nombre de tests bat lui aussi des records avec 131.885 tests effectués le vendredi 19 novembre. Le regard sera néanmoins tourné vers les hospitalisations et les occupations en soins intensifs.

"Nous avons toujours dit que nous pouvions agir rapidement en cas de nécessité et si les chiffres sont tels qu'il faut prendre des mesures, nous devons prendre ces décisions. Il y a des secteurs, comme les discothèques, qui sont confrontés à des règles difficiles. Nous ne les aidons pas en entretenant l'incertitude. En ce qui me concerne, ce sont des choses dont il faut discuter", avait déclaré la ministre de l'Intérieur Annelies Verlinden ce jeudi.

Plusieurs organisaions flamandes avaient appelé les autorités à "appuyer rapidement et drastiquement sur le bouton pause".

Hier, les gouverneurs de province du pays ont mis la pression en souhaitant que le Comité de concertation se réunisse plus tôt que prévu pour discuter de possibles mesures fédérales supplémentaires dans la lutte contre la propagation du coronavirus.

