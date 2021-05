Le prochain Comité de concertation (Codeco), prévu le vendredi 4 juin, devra apporter de la clarté sur les modalités de mise en oeuvre du futur certificat sanitaire européen en Belgique, a indiqué dimanche la ministre de l'Intérieur, Annelies Verlinden (CD&V).

"On est encore en train d'élaborer tous les détails pratiques", a-t-elle affirmé sur le plateau de l'émission "C'est pas tous les jours dimanche" de la chaîne privée RTL-TVi, dont elle était l'une des invités.

Ce certificat sanitaire européen - papier ou numérique -, devrait être effectif au 1er juillet sous le nom de "certificat numérique européen Covid". Issu d'une négociation entre le Parlement européen et le Conseil (les États membres de l'UE), épaulés par la Commission européenne, ce document doit aider les voyageurs à franchir plus aisément les frontières européennes en période de coronavirus, en vue de la saison estivale.

Pourront le détenir les personnes vaccinées contre le covid-19, celles disposant d'un test PCR négatif daté de moins de 72 heures ou d'un test antigénique négatif réalisé moins de 24 heures auparavant, ainsi que les personnes qui disposent d'anticorps parce qu'elles ont été contaminées jusqu'à six mois auparavant

Mme Verlinden a expliqué que la mise en oeuvre devra être "très pratique et facile à utiliser", même pour les personnes ne disposant pas d'un smartphone. "On travaille aujourd'hui avec le commissariat corona (mis en place par le gouvernement fédéral) pour élaborer" les aspects pratiques", a-t-elle déclaré.

