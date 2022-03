Le directeur général de Mabru, le marché matinal de Bruxelles, ne s'en cache pas. S'il a rarement, voire jamais, eu de raisons de douter dans sa vie personnelle, ce fut bien différent dans sa vie professionnelle.

Laurent Nys a étudié deux années à l'Ephec. Très vite, toutefois, il a voulu gagner de l'argent... en rachetant, en 2006, le restaurant dans lequel il travaillait lorsqu'il était étudiant, Cap Sablon. Le début d'une grande succession de doutes. Racheter un restaurant à un peu plus de 20 ans, on comprend pourquoi votre carrière a commencé par un gros doute... En effet (rire). Ce fut une énorme remise en question car il m'a fallu trouver des fonds, signer un engagement bancaire. Pour un jeune, c'étaient de grosses responsabilités. Ceux qui ont le plus douté, je pense, furent quand même mes parents. Je voyais la crainte dans leurs yeux, même s'ils savaient que je ferais quelque chose de ma vie. Ils avaient peur que je m'endette avec ce resto. J'avais des doutes aussi, évidemment, mais j'ai cru en ma bonne étoile. Comme à chaque fois que vous avez pris un autre chemin? Oui. J'aime sortir de ma zone de confort, me lancer dans des choses effrayantes. Que ce soit lorsqu'on m'a proposé de devenir lobbyiste, de travailler pour la Ville de Bruxelles ou de prendre les rênes de Mabru, cela m'a terrifié mais j'ai toujours fini par accepter en me disant "on verra". Cela ne m'a pas empêché, quelques heures plus tard, de me demander "pourquoi j'ai dit oui?". (rire) La crainte vous fait douter? C'est vrai que la crainte m'amène vers le doute, mais un doute raisonnable. C'est une crainte légitime, pas paralysante. Grâce à elle, j'évite les (mauvaises) surprises. En d'autres mots, quand je suis face à un risque, la crainte me fait douter mais de manière optimale pour me faire prendre la bonne décision. Quoi qu'il en soit, j'avoue que je suis un "risqueur", je fonctionne à l'instinct. J'aurais beaucoup de mal à exercer un boulot sans de bonnes doses de stress.