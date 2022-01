Le ministre wallon du Budget et des Finances a organisé une conférence de presse de dernière minute pour annoncer sa démission. Une décision qui n'a pas manqué de faire réagir le monde politique belge.

L'année 2022 commence fort côté politique: ce lundi 10 janvier, Jean-Luc Crucke a déclaré qu'il démissionnait de son poste de ministre wallon du Budget. Une annonce qui ne surprend qu'en partie seulement, puisque la question de sa démission était déjà sur la table durant la fin du mois de décembre. Le ministre MR considère que ses convictions - si elles restent libérales - ne sont "plus en adéquation avec la ligne de son parti".

Pour ne pas mettre en péril le MR ni même la majorité gouvernementale, Jean-Luc Crucke a donc préféré en finir là avec son mandat actuel. L'homme politique semble néanmoins avoir accepté, du président du parti Georges-Louis Bouchez, le mandat du MR à la Cour constitutionnelle.

M. Crucke était l'un des poids lourds du MR: figure de l'opposition durant les législatures précédentes, fidèle de Didier Reynders quand la guerre autour de la présidence du MR faisait rage, ministre dans les gouvernements Borsus et Di Rupo, parfois cité comme possible candidat président du parti. Son départ est loin d'être un fait anodin dans l'histoire des libéraux francophones, et ce d'autant plus que l'homme a évoqué des convictions qui n'étaient plus en adéquation avec la ligne de son parti.

Les hommages se succèdent

Cette décision n'a évidemment pas tardé à faire réagir le monde politique belge. En premier lieu son président de parti, présent à ses côtés lors de la conférence de presse organisée ce lundi matin. "Merci pour le travail et l'immense dignité avec laquelle tu as géré cette fonction et les événements", écrit-il sur Twitter, avant de détailler le parcours politique de l'homme et d'annoncer sa future candidature à la Cour constitutionnelle: "Le profil de Jean-Luc est complet, une expérience communale, parlementaire, et ministérielle. Une mission noble pour une institution de la plus haute importance pour laquelle nous témoignons un profond respect en lui proposant un candidat de cette haute compétence".

.@cruckejeanluc merci pour le travail et l’immense dignité avec laquelle tu as géré cette fonction et les événements.

Avec toute mon amitié libérale.#PresidenceMR #fierdetreliberal #walgov 🐓 pic.twitter.com/CLtGhpAkWC — Georges-L BOUCHEZ (@GLBouchez) January 10, 2022

Dans les rangs du MR, d'autres personnalités politiques ont également tenu à lui adresser quelques mots. Notamment Sophie Wilmès, Vice-Première et Ministre des Affaires étrangères, qui décrit son collègue comme "un homme investi pleinement dans les tâches qui lui sont confiées", ne manquant pas de souligner "son expérience, ses compétences, son esprit d'analyse et son assiduité dans le travail". Forte émotion du côté de Pierre-Yves Jeholet, qui évoque des bons souvenirs avec celui qu'il qualifie "d'ami". Un terme également employé par Willy Borsus, qui s'est empressé de "saluer chaleureusement l'action inlassable et l'engagement de grande qualité" de Jean-Luc Crucke. "C'est un grand libéral, et on peut s'en mordre les doigts", a fait remarquer le député, ex-ministre et concurrent de M. Bouchez pour la présidence du parti, Denis Ducarme, interrogé par l'Agence Belga.

L’expérience, les compétences, l’esprit d'analyse, l'assiduité dans le travail de @cruckejeanluc sont autant d’atouts qui font de lui un excellent candidat pour la Cour constitutionnelle. Un homme investi pleinement dans les tâches qui lui sont confiées. Avec toute mon amitié. — Sophie Wilmès (@Sophie_Wilmes) January 10, 2022

Une émotion particulière avec le départ de mon ami Jean-Luc Crucke. Nous avons entamé notre carrière parlementaire au même moment et mené ensemble de nombreux combats politiques. Souvenir aussi de beaux moments de convivialité et d’amitié. Il en sera encore ainsi à l’avenir ! pic.twitter.com/fKbG4KgrGg — Pierre-Yves Jeholet (@PYJeholet) January 10, 2022

Je tiens à saluer chaleureusement l'action inlassable et l'engagement de grande qualité de mon ami @cruckejeanluc. Ensemble, au Parlement wallon, au sein des 2 Gouvernements wallons et comme compagnon de route depuis tant d'années. Bon vent, cher Jean-Luc ! — Willy BORSUS (@wborsus) January 10, 2022

Côté PS, on a également tenu à saluer les compétences du futur ex-ministre wallon du Budget. Elio Di Rupo note tout particulièrement "ses grandes qualités morales, son honnêteté intellectuelle et sa sympathie". Le Vice-Premier ministre Pierre-Yves Dermagne confie, lui, que "la démission de Jean-Luc Crucke (l)'attriste". "Il fait partie des personnalités qui jettent des ponts et permettent à la démocratie de fonctionner au mieux".

Je remercie @cruckejeanluc pour le travail accompli depuis plus de 2 ans au sein du #walgov. Je tiens à saluer ses compétences, ses grandes qualités morales, son honnêteté intellectuelle et sa sympathie. Je lui souhaite bonne chance dans ses projets futurs. — Elio Di Rupo (@eliodirupo) January 10, 2022

La démission de @cruckejeanluc m'attriste.

Il fait partie des personnalités qui jettent des ponts et permettent à la démocratie de fonctionner au mieux.

Merci pour tout! — Pierre-Yves Dermagne (@PYDermagne) January 10, 2022

Chez Ecolo, dont le libéral était réputé proche,l'émotion s'est également fait ressentir. Zakia Khattabi s'est notamment dite "touchée par la démission de Jean-Luc Crucke", soulignant "les termes de cette démission qui devraient nous interpeller collectivement". Céline Tellier décrit Jean-Luc Crucke comme un "homme de conviction, de dignité, porté vers l'intérêt général, la nuance et le respect mutuel" et met en évidence l'intérêt qu'il semble porter à la nature et l'environnement.

touchée par la démission de @cruckejeanluc , par les termes de cette démission qui devraient nous interpeller collectivement. Si la suite devait se confirmer, serai heureuse de voir ainsi grossir les rangs progressistes à la CC. Bon vent @cruckejeanluc où qu’il te mène ! — Zakia Khattabi (@KhattabiZakia) January 10, 2022

Très touchée par la décision de @cruckejeanluc, homme de conviction, de dignité, porté vers l’intérêt général, la nuance et le respect mutuel. Conscient aussi des enjeux environnementaux. Merci Jean-Luc pour ton amitié et tes qualités dont la Wallonie a et aura encore besoin. pic.twitter.com/MKovQMOf7s — Céline Tellier 🌎🌻 (@celine_tellier) January 10, 2022

Côté DéFi, François de Smet "regrette le départ de Jean-Luc Crucke". "Ce libéral social manquera à la Wallonie et à la vie politique", précise-t-il, en accord avec les dires de son parti, qui estime que "la Wallonie perd un bosseur sans langue de bois."

Outre certaines divergences idéologiques, les qualités professionnelles et humaines de @cruckejeanluc sont indéniables, la preuve avec ce départ justifié par un désaccord avec la nouvelle ligne de son parti. La #Wallonie perd un bosseur sans langue de bois. #respect https://t.co/DGduXLhHzw — DéFI Wallonie (@defi_wallonie) January 10, 2022

Dans l'opposition cdH, cette démission sonne également comme un coup de tonnerre. André Antoine déplore profondément le départ de Jean-Luc Crucke: "C'est le plus mauvais moment pour quitter le navire", a-t-il déclaré. Pour rappel, le député cdH avait dénoncé le renvoi à l'arriéré du projet de décret pour un impôt plus juste porté par le ministre wallon du Budget Jean-Luc Crucke."Nous avons parfois des discussions et des textes sont retirés, par exemple sous la pression de la rue. Mais jamais je n'ai vu le décret d'un ministre battu en brèche par son propre groupe parlementaire". Cette affaire est sans doute à l'origine de la démission du membre du MR.

Avec Belga

