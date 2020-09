Le président du MR accepte le compromis des préformateurs qui avait reçu l'appui de tous les autres partis. Pas de nouveaux impôts. La confiance restaurée. Audience royale prévue à 18h30. Le président du MR ne parle plus du Premier ministre, mais insiste sur le fond. Avant cela, il était bien question d'un potentiel "veto" à l'égard de Paul Magnette.

Les préformateurs Egbert Lachaert (Open VLD) et Conner Rousseau (SP.A) ont réussi à "restaurer la confiance" entre les sept partis de la Vivaldi. Ils ont vu les écologistes et ont reçu cet après-midi le MR, au centre des critiques en raison de l'attitude de son président Georges-Louis Bouchez, lors des négociations.

...

Les préformateurs Egbert Lachaert (Open VLD) et Conner Rousseau (SP.A) ont réussi à "restaurer la confiance" entre les sept partis de la Vivaldi. Ils ont vu les écologistes et ont reçu cet après-midi le MR, au centre des critiques en raison de l'attitude de son président Georges-Louis Bouchez, lors des négociations.La Vivaldi est sauvée après que le président du MR ait accepté une proposition de compromis mise sur la table par le duo, en accord avec les six autres partis. Les préformateurs doivent retourner au palais pour signifier au roi que la fumée est blanche. Le rendez-vous est fixé à 18h30. Une séance plénière peut maintenant avoir lieu entre les sept partis de la Vivaldi (socialistes, libéraux, écologistes et CD&V). Le roi pourrait désigner un ou deux formateurs en fin de journée, les noms de Paul Magnette (PS) et Alexander De Croo (Open VLD) tiennent la corde, mais une surprise n'est jamais à exclure.A son arrivée, mercredi en fin de matinée, Jean-Marc Nollet, coprésident Ecolo, était modérément optimiste: "On espère passer aujourd'hui à une étape ultérieure. Les éléments sont sur la table pour avancer et passer à la formation." Il précise aussi: "La prochaine étape c'est un ou deux formateurs." Preuve que la question du ou de la future Premier.ère minstre n'est pas tranchée. A leur sortie de la rencontre ave les préformateurs, les écologistes du Nord et du Sud ont demandé une plénière des sept partis ce mercredi après-midi.Les préformateurs ont longuement reçu Georges-Louis Bouchez, président du MR, en ayant un accord de tous sur les décisions de base pour le futur gouvernement. La proposition de compromis concernerait le social, les investissements dans les soins de santé, l'éthique, l'institutionnel et le nucléaire. Les grands axes seraient les suivants: des avancées sociales et la pension à 1500 euros pour le PS, les promesses éthiques et institutionnelles pour le CD&V, un pacte climatique et la confirmation du stop nucléaire pour les verts, une réforme du marché du travail et une trajectoire budgétaire pour les libéraux.C'est peu dire que la pression était maximale sur le numéro un libéral. S'il marquait son accord, une plénière pourra être organisée et une étape franchie vers la formation.Peu avant 16h30, jeudi, le groupe MR du Sénat et d'autres comptes libéraux ont lâché un singulier message sur Twitter: "Impôt sur la fortune, cadastre du patrimoine, secret bancaire: les totems que Bouchez refuse de lâcher à Magnette et Rousseau". Pas par hasard: le bras de fer se jouait, aussi, sur les symboles. La garantie obtenue par le libéral serait la suivante: pas de nouveaux impôts et une trajectoire budgétaire rigoureuse.Finalement, juste après, à 16h35, l'information filtrait selon laquelle Georges-Louis Bouchez avait donné son accord au compromis proposé.Selon des sources en Flandre, le duo de formateurs pourrait consister en un tandem Paul Magnette (PS) - Alexander De Croo (Open VLD), le deux noms qui tiennent désormais la corde. "La confiance se perd en litres et se gagne en gouttes", tweetait malicieusement ce jeudi matin Frédéric Daerden, numéro un du PS à la Fédération Wallonie-Bruxelles. Interrogé hier soir, son président de parti, Paul Magnette, soulignait qu'on "travaillait à restaurer la confiance" en listant les points qui ont fâché durant la négociation pour tenter d'y remédier. Mais au fond, que signifie vraiment ces mots: "restaurer la confiance"? C'est une question d'attitude à la table, mais aussi, forcément, de concessions. Egbert Lachaert (Open VLD) disait ce matin avoir "travaillé sur les textes" avec les uns et les autres pour contribuer à rendre l'atmosphère plus sereine. Une façon de laisser décanter, avant les arbitrages qui fâchent.Sous pression maximale, Georges-Louis Bouchez a rencontré son homologue libéral Egbert Lachaert, mardi soir. Son message, désormais? "On doit rester professionnels et dépasser les questions de personnes". Significativement, le président du MR n'a plus insisté sur la revendication du poste de Premier ministre pour Sophie Wilmès lorsqu'un journaliste de la RTBF l'interrogeait à ce sujet, mardi soir en courant sur le trottoir devant le siège du parti: "L'important, pour nous, c'est le fond".Faut-il y lire le "troc" qui pourrait restaurer ladite confiance? Dans notre récit des coulisses de la journée de dimanche, qui a basculé dans la crise, il est question d'un échange virulent entre Paul Magnette et Georges-Louis Bouchez sur le nom du futur locataire du Seize. Selon nos informations, de première main, il était bien question d'un potentiel "veto" libéral pour l'accession de Paul Magnette à la fonction suprême. En laissant tomber cette aspiration forte, le MR pourra-t-il peser davantage sur les derniers arbitrages ?"La confiance se perd en litres et se gagne en gouttes": avec ce message subliminal, les socialistes laissent entendre qu'ils ne seront guère prêts à concéder, tant l'attitude du roi-soleil libéral les a exaspérés. On utlise les failles de l'autre ou on les extrapole, c'est de bonne guerre.La journée sera marquée par un Conseil national de sécurité sur lequel seront braqués tous les projecteurs, cela laisse encore un tout petit peu de temps.