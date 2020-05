Si vous avez perdu un peu trop de temps sur Facebook pendant le confinement, vous ne pouvez avoir manqué le groupe View from my window.

L'idée de cette initiative était d'offrir aux milliards de personnes confinées " une fenêtre ouverte sur le monde ", c'est-à-dire de partager une photo de la vue qui s'offrait à eux depuis leur fenêtre. Le succès fut incroyable : plus de deux millions de personnes ont rejoint le groupe et des dizaines de milliers de photos ont été postées depuis les quatre coins de la planète. Derrière ce projet se trouve Barbara Durieu, une graphiste originaire de Binche et installée à Amsterdam. Pour prolonger la vie de View from my window à l'heure du déconfinement et en dehors de la sphère de Facebook, la jeune femme veut créer une expo itinérante à partir de ces clichés. Elle a donc lancé un crowdfunding sur Kickstarter avec l'objectif de lever 70 000 euros. A l'heure de mettre sous presse, le compteur affichait déjà 71 000 euros.