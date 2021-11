Le filme Pleasure, actuellement dans les salles, raconte l'histoire sombre d'une jeune fille prête à tout pour percer dans l'industrie du porno. Quitte à être battue, violée, torturée. Un long métrage dérangeant, heurtant. Mais pas très éloigné de la réalité: ces derniers mois, plusieurs affaires de viols dans le milieu X ont éclaté. Sans que ça rebute les consommateurs...

Le film était programmé à 22 heures, dans un cinéma où un bruit de chips mastiquées équivaut à un crime de lèse-majesté. Pleasure débute par un gros plan d'anus, que l'héroïne est en train de raser de près. L'industrie pornographique exècre les poils, et Bella Cherry, blonde platine de 19 ans, est bien décidée à en devenir la nouvelle star ; elle débarque expressément aux Etats-Unis depuis sa Suède natale. Au gars qui lui demande "T'as l'air d'être une fille intelligente, pourquoi?", elle raconte qu'elle a "été violée par son père, et qu'elle ne sait pas comment..." Mais son interlocuteur la coupe: "Arrête, vous dites toutes que c'est à cause de votre père mais ça n'a rien à voir." Alors elle répond qu'elle aime juste la b***. Plus audible, sans doute. Bella Cherry est prête à tout pour devenir la nouvelle Spiegler Girl. Reconnaissance qui est au monde de la fesse ce que le prix Nobel de la paix est à la philanthropie, et qui doit son nom au magnat de cette industrie, Mark Spiegler - qui, étonnamment, joue son propre rôle dans ce long métrage. Prête à faire tout ce qu'on exige d'elle, ce qui signifie être violentée, frappée, abusée. Donc elle accepte une double pénétration anale, du bondage, des plans avec deux hommes qui la frappent et la violent. Quand elle pleure, quand elle hurle pour que cette torture s'arrête, le réalisateur lui lance: "Fais comme tu veux, mais si tu stoppes ici, tu auras fait tout ça pour rien, tu ne seras pas payée." Pleasure est un film dérangeant, choquant, heurtant. Dur au point de chialer et d'avoir envie de quitter la séance. Mais il devrait malgré tout être diffusé dans des salles qui puent le pop-corn, puis à la télé sur des chaînes de service public. Parce que ce n'est pas un documentaire, mais presque: la réalisatrice, Ninja Thyberg (photo), a étudié le sujet durant cinq ans, elle a assisté à des tournages, rencontré celles et ceux qui font cette industrie. "J'ai interviewé tant de femmes que je sais exactement ce qui se passe sur ces plateaux", confiait-elle récemment à La Libre.Alors toute ressemblance avec des faits réels ou ayant existé n'est pas fortuite. D'ailleurs, en France, fin octobre, trois acteurs porno et un cadreur ont été mis en examen pour viols commis lors de tournages, l'enquête ayant permis d'identifier une cinquantaine de victimes. Un an plus tôt, quatre autres hommes avaient été mis en examen pour proxénétisme et traite d'êtres humains, tandis qu'en juillet 2020, le site Jacquie et Michel était visé par une enquête pour viols et proxénétisme. Ninja Thyberg dépeint cet univers-là, loin des extases factices et des éjaculations faciales joyeuses. Pas pour culpabiliser, mais pour conscientiser: la réalisatrice n'est pas (plus) abolitionniste, mais elle milite en faveur d'une industrie pornographique respectueuse des femmes - comme le "porna", le porno féministe - et non plus uniquement centrée sur les désirs et fantasmes masculins, pour lesquels excitant rime apparemment avec avilissant. Ces messieurs devraient y penser, la prochaine fois qu'ils ouvriront leur braguette, leur smartphone à la main, planqués dans les toilettes, comme huit cents personnes dans le monde chaque... seconde sur Pornhub (et encore, ces chiffres datent d'avant le premier confinement). Puissent-ils jouir l'âme légère, en matant une fille possiblement forcée, probablement exploitée, certainement rabaissée. Sur ce, bien du plaisir, hein!