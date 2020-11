Annelies Verlinden, la ministre de l'Intérieur (CD&V) rappelle que les autorités veilleront au respect des mesures sanitaires également le soir de Noël.

Interrogée par le Zondag, Annelies Verlinden a prévenu que les autorités veilleront au respect des mesures sanitaires à la Noël. Alors qu'un Belge sur trois affirme qu'il ne fêtera pas Noël en cercle très restreint selon une étude de l'Université d'Anvers, les autorités ont mis en garde les citoyens à l'approche des fêtes de fin d'année.

"Si nécessaire, en cas de nuisances sonores par exemple, la police sonnera aux portes. Mais entrer dans les maisons n'est pas une priorité. La loi ne le permet d'ailleurs pas non plus" explique Annelies Verlinden.

Trouver un équilibre

La ministre de l'Intérieur souhaite "permettre un peu plus de proximité humaine pour Noël" mais rappelle que les chiffres sont toujours préoccupants "nous devons prendre très au sérieux les signaux d'alarme des hôpitaux. Nous devons trouver un équilibre."

"Noël est une période importante pour beaucoup de gens, dont moi, admet-elle. Nous sommes maintenant à cinq semaines de Noël. Si nous nous en tenons tous aux mesures, nous pourrons peut-être offrir une perspective."

Interrogée par le Zondag, Annelies Verlinden a prévenu que les autorités veilleront au respect des mesures sanitaires à la Noël. Alors qu'un Belge sur trois affirme qu'il ne fêtera pas Noël en cercle très restreint selon une étude de l'Université d'Anvers, les autorités ont mis en garde les citoyens à l'approche des fêtes de fin d'année. "Si nécessaire, en cas de nuisances sonores par exemple, la police sonnera aux portes. Mais entrer dans les maisons n'est pas une priorité. La loi ne le permet d'ailleurs pas non plus" explique Annelies Verlinden.La ministre de l'Intérieur souhaite "permettre un peu plus de proximité humaine pour Noël" mais rappelle que les chiffres sont toujours préoccupants "nous devons prendre très au sérieux les signaux d'alarme des hôpitaux. Nous devons trouver un équilibre.""Noël est une période importante pour beaucoup de gens, dont moi, admet-elle. Nous sommes maintenant à cinq semaines de Noël. Si nous nous en tenons tous aux mesures, nous pourrons peut-être offrir une perspective."