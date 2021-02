La "douche froide". Le Comité de concertation n'a donc décidé aucun assouplissement supplémentaire. Faute à l'augmentation actuelle des admissions à l'hôpital mais aussi au variant britannique, qui inquiète. Alexander De Croo appelle à la prudence et à la responsabilité. Un statu quo qui fait réagir.

Le président du MR, Georges-Louis Bouchez, n'a pas tardé à réagir suite à ce stand-by déclaré par le Comité de concertation. Le libéral insiste sur la priorité que doit être la vaccination, la "seule solution", dit-il.

Les règles doivent évoluer mais pour cela, elles doivent être respectées par chacun. La priorité c’est la vaccination. C’est la seule solution. Nous devons accélérer le rythme et ne plus avoir d’erreurs dans la procédure. La santé mentale sera intégrée à la stratégie. #begov 🇧🇪 — Georges-L BOUCHEZ (@GLBouchez) February 26, 2021

Catherine Fonck, députée fédérale cdH et chef de groupe à la Chambre, a pour sa part fustigé les "15 jours de promesses de déconfinement de la Vivaldi pour rien (...) Ces faux espoirs créent le désespoir", a-t-elle lancé sur Twitter.

Affligeant d’avoir assisté à 15j de promesses de déconfinement de la #Vivaldi pr rien alors que les mvses prévisions étaient connues. Ces faux espoirs créent le désespoir.Please que les gvt se bougent pour corriger les fiascos de la #vaccination et pour enfin l’accélérer! #CoDeCo — Catherine Fonck (@catherinefonck) February 26, 2021

"Le variant nous impose la plus grande prudence, mais pas de se priver de la vaccination, du testing, du tracing, des protocoles!", envoie Sophie Rohonyi, députée fédérale DéFI.

#Codeco

Après la surenchère, la douche froide.

Le variant nous impose la + grde prudence, mais pas de se priver de la vaccination, du testing, du tracing, des protocoles!

Les jeunes et les secteurs à l’arrêt ne veulent pas qu’on pense à eux.

Ils veulent qu’on AGISSE pour eux! — Sophie Rohonyi (@SophieRohonyi) February 26, 2021

Pour Raoul Hedebouw (PTB), "Les autorités font à nouveau appel à la responsabilité individuelle, sans un mot sur la faillite de leur propre stratégie."

Les autorités font à nouveau appel à la responsabilité individuelle, sans un mot sur la faillite de leur propre stratégie. Le tracing qui ne suit pas, le manque de vaccins, et ceux livrés qui ne sont pas utilisés... Rien n'est dit là-dessus... Tout le problème est là! #codeco 1/2 — Hedebouw Raoul (@RaoulHedebouw) February 26, 2021

La "une douche froide" pour les étudiants

Le report des décisions du comité de concertation "fait l'effet d'une douche froide" pour les étudiants et la jeunesse en général, regrette la présidente de la Fédération des Etudiants Francophones (FEF) Chems Mabrouk. L'organisation continue à espérer des annonces positives dès la semaine prochaine. "Cela devient urgent et nécessaire", souligne sa présidente.

Les étudiants espéraient des perspectives de reprise graduelle des cours en présentiel avec un retour à 20% de présence en mars. "Les attentes étaient énormes", confirme Chems Mabrouk. "Ce n'est pas une question d'envie ou de caprice, mais une nécessité", ajoute-t-elle.

Le président du MR, Georges-Louis Bouchez, n'a pas tardé à réagir suite à ce stand-by déclaré par le Comité de concertation. Le libéral insiste sur la priorité que doit être la vaccination, la "seule solution", dit-il.Catherine Fonck, députée fédérale cdH et chef de groupe à la Chambre, a pour sa part fustigé les "15 jours de promesses de déconfinement de la Vivaldi pour rien (...) Ces faux espoirs créent le désespoir", a-t-elle lancé sur Twitter."Le variant nous impose la plus grande prudence, mais pas de se priver de la vaccination, du testing, du tracing, des protocoles!", envoie Sophie Rohonyi, députée fédérale DéFI.Pour Raoul Hedebouw (PTB), "Les autorités font à nouveau appel à la responsabilité individuelle, sans un mot sur la faillite de leur propre stratégie." Le report des décisions du comité de concertation "fait l'effet d'une douche froide" pour les étudiants et la jeunesse en général, regrette la présidente de la Fédération des Etudiants Francophones (FEF) Chems Mabrouk. L'organisation continue à espérer des annonces positives dès la semaine prochaine. "Cela devient urgent et nécessaire", souligne sa présidente.Les étudiants espéraient des perspectives de reprise graduelle des cours en présentiel avec un retour à 20% de présence en mars. "Les attentes étaient énormes", confirme Chems Mabrouk. "Ce n'est pas une question d'envie ou de caprice, mais une nécessité", ajoute-t-elle.