Le comité de concertation a évalué les mesures sanitaire. S'il envisageait de légers assouplissements, il n'annonce aucun relâchement étant donné que la situation épidémiologique se déteriore dans notre pays. "En pleine tempête, il ne faut pas décoller", a déclaré le Premier ministre Alexander De Croo (Open VLD). Vendredi prochain, un nouveau Comité de concertation refera le point sur les mesures sanitaires.

De persconferentie van het Overlegcomité zal plaatsvinden om 16.00u.



La conférence de presse annonçant du Comité de concertation se déroulera à 16h00. — Tom Meulenbergs (@tombrgs) February 26, 2021

"Nous n'avons pas pris de décision. La situation reste particulièrement délicate. Après des semaines où les chiffres étaient sur un plateau assez élevé, nous avons constaté qu'ils augmentaient. La pression sur nos soins intensifs augmente. Le nombre de cas confirmés a augmenté d'un quart, les hospitalisations était de 200 hier, et elles augmentent partout, ce qui nous oblige à une très grande prudence, car ces variants sont beaucoup plus contagieux", a déclaré le Premier ministre Alexander De Croo.

"Il ne faut pas décoller en pleine tempête. Ce serait irresponsable et irréfléchi d'assouplir maintenant. Nous avons choisi d'insérer un temps mort et de maintenir l'arrêté ministériel. C'est une douche froide, et j'aurai espéré pouvoir annoncer une autre décision, mais je suis convaincu que le moment où nous pourrons relâcher n'est pas très éloigné. À moment donné, nous pourrons assouplir".

"Cette crise, la pire depuis la Seconde Guerre mondiale, affecte notre moral, notre endurance, et certaines personnes sont en grandes difficultés. (...) Pour retrouver notre liberté, nous devons franchir les derniers obstacles ensemble. Le printemps de la liberté arrive".

"Cependant, ce moment viendra à une condition, et c'est de redoubler de prudence les semaines à venir. Soyez plus prudent, faites très, très attention. C'est un moment délicat. Si nous prenons nos responsabilités, nous allons faire baisser le chiffre, et nous aurons un printemps de liberté. Nous allons uniquement freiner le virus grâce notre comportement", amis en garde le Premier ministre.

Couvre-feu à minuit Wallonie et en Communauté germanophone, mais à 22h à Bruxelles

Le ministre-président wallon Elio Di Rupo annonce cependant que le couvre-feu en Wallonie sera aligné sur le couvre-feu fédéral de minuit à cinq heures. Le ministre-président de la Communauté germanophone Oliver Paasch annonce qu'il s'aligne également sur le niveau fédéral. A Bruxelles, cependant le couvre-feu reste maintenu à 22 heures, annonce le ministre-président bruxellois Rudi Vervoort.

Un grand froid

La présentation des chiffres d'hospitalisation par le commissaire Corona Pedro Facon a jeté un grand froid sur les participants au comité de concertation. Par conséquent, ils ont décidé de ne rien changer aux mesures actuelles, et de se réunir à nouveau vendredi prochain. "Il y a déjà eu plus de 200 patients admis à l'hôpital aujourd'hui vendredi. Ce nombre n'a plus été aussi élevé depuis décembre", a déclaré le virologue et porte-parole interfédéral de Sciensano Steven Van Gucht (KuLeuven) à VTM.

Seuls les professionnels des métiers de contacts non médicaux, au-delà des coiffeurs qui ont rouvert leurs portes le 13 février dernier, ont la certitude de reprendre leur activité. Leur réouverture à partir de lundi prochain, le 1er mars, a déjà été actée lors du précédent comité de concertation.

"Nous n'avons pas pris de décision. La situation reste particulièrement délicate. Après des semaines où les chiffres étaient sur un plateau assez élevé, nous avons constaté qu'ils augmentaient. La pression sur nos soins intensifs augmente. Le nombre de cas confirmés a augmenté d'un quart, les hospitalisations était de 200 hier, et elles augmentent partout, ce qui nous oblige à une très grande prudence, car ces variants sont beaucoup plus contagieux", a déclaré le Premier ministre Alexander De Croo."Il ne faut pas décoller en pleine tempête. Ce serait irresponsable et irréfléchi d'assouplir maintenant. Nous avons choisi d'insérer un temps mort et de maintenir l'arrêté ministériel. C'est une douche froide, et j'aurai espéré pouvoir annoncer une autre décision, mais je suis convaincu que le moment où nous pourrons relâcher n'est pas très éloigné. À moment donné, nous pourrons assouplir"."Cette crise, la pire depuis la Seconde Guerre mondiale, affecte notre moral, notre endurance, et certaines personnes sont en grandes difficultés. (...) Pour retrouver notre liberté, nous devons franchir les derniers obstacles ensemble. Le printemps de la liberté arrive". "Cependant, ce moment viendra à une condition, et c'est de redoubler de prudence les semaines à venir. Soyez plus prudent, faites très, très attention. C'est un moment délicat. Si nous prenons nos responsabilités, nous allons faire baisser le chiffre, et nous aurons un printemps de liberté. Nous allons uniquement freiner le virus grâce notre comportement", amis en garde le Premier ministre.Couvre-feu à minuit Wallonie et en Communauté germanophone, mais à 22h à BruxellesLe ministre-président wallon Elio Di Rupo annonce cependant que le couvre-feu en Wallonie sera aligné sur le couvre-feu fédéral de minuit à cinq heures. Le ministre-président de la Communauté germanophone Oliver Paasch annonce qu'il s'aligne également sur le niveau fédéral. A Bruxelles, cependant le couvre-feu reste maintenu à 22 heures, annonce le ministre-président bruxellois Rudi Vervoort. Un grand froidLa présentation des chiffres d'hospitalisation par le commissaire Corona Pedro Facon a jeté un grand froid sur les participants au comité de concertation. Par conséquent, ils ont décidé de ne rien changer aux mesures actuelles, et de se réunir à nouveau vendredi prochain. "Il y a déjà eu plus de 200 patients admis à l'hôpital aujourd'hui vendredi. Ce nombre n'a plus été aussi élevé depuis décembre", a déclaré le virologue et porte-parole interfédéral de Sciensano Steven Van Gucht (KuLeuven) à VTM. Seuls les professionnels des métiers de contacts non médicaux, au-delà des coiffeurs qui ont rouvert leurs portes le 13 février dernier, ont la certitude de reprendre leur activité. Leur réouverture à partir de lundi prochain, le 1er mars, a déjà été actée lors du précédent comité de concertation.