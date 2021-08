Dans un communiqué de presse publié mardi, la Confédération des syndicats chrétiens (CSC) a demandé que le Comité de concertation planifié vendredi ne prenne pas de décision concernant la vaccination obligatoire du secteur des soins de santé. Selon le syndicat, il faut également prendre en compte l'avis des partenaires sociaux, qui sont attendus au plus tard pour le mois de septembre.

Cette annonce intervient en réaction aux déclarations du ministre fédéral de la santé Frank Vandenbroucke (Vooruit) lundi soir sur la chaine publique flamande de la VRT. Le ministre a affirmé vouloir rendre la vaccination obligatoire pour le personnel soignant et a également annoncé que le gouvernement allait bientôt demander l'avis de plusieurs organes de concertation.

Le syndicat veut donc prôner un dialogue social où "le personnel soignant ne doit pas être présenté comme une sorte d'épouvantail". "Le débat sur la vaccination dans les soins de santé doit être mené de manière informée et sereine pour parvenir à une solution équilibrée et soutenue", poursuit-il.

Le syndicat souhaite que la concertation sociale permette d'aborder de nombreux éléments comme la manière, le moment ou encore le champ d'application de la vaccination obligatoire.

Outre la concertation, la CSC rappelle également l'importance de la sensibilisation et l'information du personnel de santé sur la vaccination contre le Covid-19. "Cela peut se faire en utilisant les dernières connaissances scientifiques sur la vaccination, en entamant un dialogue avec le personnel afin de lever les doutes et craintes éventuels", conclut-il.

