Chaque semaine, Coucou Charles propose un "Lolitique" dans Le Vif. C'est pas des gifs mais ça y ressemble. Cette semaine, le caricaturiste des Internets revient sur le Codeco et la hausse du prix de l'énergie.

Alors que le Codeco continue d'ouvrir et de fermer aléatoirement des secteurs non essentiels pour lutter contre le variant Omicron, nos factures de gaz et d'électricité ont décidé, elles aussi, de se moquer de nous. Pour une bonne partie des Belges: une bonne douche froide, un gros pull d'hiver, une écharpe, des pantoufles autochauffantes, une Thermos de café bouillant et la journée de télétravail peut enfin commencer! Et Stromae qui nous invite à assumer nos pensées suicidaires sur TF1, quel timing! Bravo au maestro. 2022, on t'aime déjà <3