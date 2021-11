Le Premier ministre, Alexander De Croo, ne soutient pas l'idée d'une obligation vaccinale pour tous, a-t-il expliqué, alors que plusieurs partis plaident pour que le débat soit ouvert. A ses yeux, il faut poursuivre le travail de conviction.

"C'est une fausse bonne idée. C'est facile sur le papier mais comment fait-on dans la pratique? Si quelqu'un ne veut pas se faire vacciner, comment fait-on? On le force? Je ne vois d'ailleurs aucun pays en Europe et pratiquement aucun dans le monde qui fait cela. Il faut convaincre les gens avec les chiffres. Une personne vaccinée a onze fois moins de probabilités de se retrouver à l'hôpital, ce sont des faits et ils sont plus convaincants que l'obligation", a déclaré M. De Croo interrogé par LN24.

