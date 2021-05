Sur les hauteurs de Liège, le grand projet immobilier du trio d'hommes d'affaires suspecté de blanchiment et de délit d'initié a été mis au frigo. Mais la demande de permis pour construire le futur QG de Protection Unit est toujours bien vivace.

La société DDF Investment, dirigée par le trio d'hommes d'affaires liégeois François Fornieri, Luciano D'Onofrio et Samuel Di Giovanni, a renoncé à construire le futur quartier général de Protection Unit juste à côté de Liège Airport. "En date du 19 mars 2021, la société Protection Unit a informé la Sowaer (NDLR: Société wallonne des aéroports) par son conseil maître Eric Van Traelen que Protection Unit abandonnait le projet prévu sur cette parcelle suite à l'évolution de la situation économique (Covid) et de l'actualité régionale", indique au Vif la Sowaer. En réalité, il s'agirait plutôt d'une mise en stand-by que d'un abandon. La demande de permis suit en tout cas son cours. La Sowaer précise également qu'il n'a jamais été prévu de céder gratuitement le terrain à DDF Investment. La société d'intérêt public, créée par le gouvernement wallon en 2001 afin d'assurer le développement économique des aéroports wallons, ne souhaite cependant pas communiquer les prix des parcelles convoitées par DDF. Mais selon nos informations recueillies à bonne source, le CA de la Sowaer a fixé ces prix à 135 euros le mètre carré pour les surfaces valorisables et 67,50 euros le mètre carré pour les surfaces non valorisables. Des prix en phase avec ceux du marché, selon un investisseur liégeois. "En novembre 2019, la société Protection Unit a marqué son intérêt pour une parcelle de 6 841 m2 située sur la zone d'activité Airport City. La Sowaer a marqué son accord sur la mise à disposition de la parcelle au prix catalogue [...] tel que fixé par son conseil d'administration le 28 mai 2019. Un projet de convention a été établi en ce sens en janvier 2020", indique encore la Sowaer. Qui est embarrassée par le revirement soudain du trio Di Giovanni - D'Onofrio - Fornieri. Trois semaines avant cette étrange volte-face, des compléments à la demande de permis avaient encore été fournis par DDF au Service public de Wallonie... Nous annoncions il y a peu l'existence de ce projet controversé de construction du QG de Protection Unit à Grâce-Hollogne dans une zone d'activité économique, Airport City 3, en bordure de l'aéroport liégeois . Il s'agit d'un immeuble de bureaux de six étages comprenant un centre de formation à la sécurité, un dépôt de munitions, une salle de tir, un duplex de 211 m2 et 177 places de parking. L'enquête publique concernant la demande de DDF Investment en vue d'obtenir le permis unique s'est clôturée le 26 avril. En cas d'obtention du permis, celui-ci resterait valable cinq ans. La construction de cet immeuble suscite la controverse parmi les riverains. En cause: la salle de tir, qui effraie. Mais aussi la hauteur du bâtiment. Car la charte urbanistique de la Sowaer prévoit, à cet endroit, des immeubles qui ne peuvent dépasser "rez + 4". Or, le projet de DDF est un rez + 6. Passe-droit? "Pas du tout, réfute Frédéric Masson, responsable de la cellule zones économiques à la Sowaer. La charte n'est pas contraignante et des exceptions permettent d'y déroger. Le bâtiment est en entrée de zone, et de ce fait peut être plus grand, pour marquer le coup de manière symbolique. D'ailleurs, un autre immeuble de bureaux en construction, projet du groupe Cordeel, est lui aussi en entrée de zone et est un rez + 8." Mais des riverains soutiennent mordicus qu'en 2012, cette charte en préparation n'envisageait que des rez + 2, afin de rester en phase avec les habitations alentour...