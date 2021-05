Appartements à Knokke et Anvers, parking de 420 places, commerces, bureaux... Le trio D'Onofrio-Di Giovanni-Fornieri s'est constitué en quelques années un joli patrimoine immobilier via la société DDF Investment.

D pour D'Onofrio, D pour Di Giovanni, et F pour Fornieri. Créée à l'été 2016, DDF Investment regroupe les placements immobiliers de ces trois personnalités liégeoises suspectées par la justice de blanchiment et de délit d'initié. Fin 2019, DDF possédait des terrains et des immeubles pour une valeur d'environ sept millions d'euros, selon son dernier bilan. Parmi ces biens, on trouve le désormais ex-QG de Protection Unit, une imposante villa noire sise au pied du campus universitaire du Sart-Tilman, à Liège. Elle est également le siège social de DDF et de la plupart des sociétés du "grand Sam", comme on surnomme Di Giovanni dans le milieu du football (sa société de gardiennage Protection Unit s'est ouvert les portes du Standard, d'Anderlecht ou de l'Antwerp avec la bénédiction de ses mentors et coactionnaires Fornieri et D'Onofrio).DDF a également investi à Anvers, où le trio détient l'appartement qu'occupe D'Onofrio, sur le Napoleonkaai, lorsque ses activités de directeur sportif du Royal Antwerp FC le retiennent dans la cité du diamant. L'immobilière DDF détient aussi une pizzeria à Nandrin et un magasin de literie sur le boulevard dit "de l'automobile" à Liège. Mais c'est à Knokke que les trois hommes ont placé l'essentiel de leurs billes: DDF y possède deux rez-de-chaussée commerciaux sur la digue, un parking de 420 places à côté du mini-golf, et un appartement niché au 5e étage de la Kustlaan, la première rue parallèle à la digue. Mais leur grand projet immobilier se développe actuellement à Grâce-Hollogne, à côté de Liege Airport. La Société wallonne des aéroports a "cédé", gratuitement semble-t-il, un vaste terrain avec vue exceptionnelle sur la vallée de la Meuse à DDF, qui a sollicité un permis pour y bâtir le futur QG de Protection Unit. Un imposant immeuble de bureaux de six étages (alors que la charte urbanistique n'en autorise que quatre...) comprenant un centre de formation à la sécurité avec un dépôt de... munitions, une salle de tir et 180 places de parking. Voilà pour la brique. Côté business, D'Onofrio et Fornieri ont pris Di Giovanni sous leur aile. Ils le soutiennent financièrement en recourant aux services de Protection Unit, dont ils sont devenus actionnaires (et Fornieri président du CA). Ils lui ouvrent également les portes de la "banque régionale" Noshaq (ex-Meusinvest). En échange de quelques petits services... Comme "homme de paille" de Fornieri pour acheter des titres Mithra? La justice tranchera. Par contre, pour Luciano D'Onofrio, c'est plus clair. Di Giovanni s'est fait connaître en développant le Sottopiano, un restaurant de cuisine italienne fine situé juste en face de Nethys, rue Louvrex à Liège. Depuis 2016, il joue l'"homme de paille" pour D'Onofrio dans trois sociétés exploitant des restaurants (bcf, frab et Ma Brasserie), contrôlées par son mentor. D'Onofrio et Fornieri font partie du comité de pilotage du cercle d'affaires B19 Liège Bocholtz et sont actionnaires de la firme de relations publiques Vitamines Events (avec Philippe Stassens et Frédéric Leidgens). Aux côtés de l'homme d'affaires Silvain Rizzo (Balteau), les deux amis ont sauvé le festival Les Ardentes de la faillite début 2016 en y injectant chacun 250 000 euros. Pour le plus grand bonheur de Gaëtan Servais, actionnaire-fondateur- gérant du festival et ex-cabinettard PS devenu en 2008 directeur général de la société publique d'investissement Meusinvest (aujourd'hui Noshaq). Meusinvest qui est un actionnaire historique de Mithra et qui a investi dans Protection Unit et DGS-4 (le holding financier et patrimonial de Di Giovanni). Fin janvier dernier, le jour où il quitte la prison de Marche après sa détention préventive dans le cadre de l'affaire Nethys, François Fornieri est arrêté au volant de sa Porsche Panamera au centre de Liège pendant le couvre-feu. A ses côtés, son chauffeur Birol Cokgezen mais aussi... Gaëtan Servais. C'est peu dire que ces deux-là sont proches. Mithra est d'ailleurs un des actionnaires de Noshaq dont Fornieri a été administrateur jusqu'en 2018.