Dans trois provinces, le R0 a dépassé un taux de 1. Cela signifie qu'une personne contaminée en contamine en moyenne plus d'une autre et donc que l'épidémie progresse.

Le nombre moyen de contaminations avérées sur la période du 30 novembre au 6 décembre était de 2.163 (-6% par rapport à la semaine dernière). C'est un peu plus que la moyenne de ce mercredi (2.154 entre le 29 novembre et le 5 décembre) et de ce mardi (2.132 sur la période entre le 28 novembre et le 4 décembre). Pour décider d'un nouvel assouplissement, il faudrait que les nouvelles infections descendent en dessous de 800, et ce niveau devrait persister pendant au moins trois semaines.

Même si les infections continuent de diminuer, on peut voir une stagnation au niveau des infections, une stagnation qui se marque dans la répartition par province. Sur la dernière semaine, des baisses marquées du nombre de contaminations sont constatées dans les provinces de Hainaut, de Liège et de Namur, dans le Limbourg et à Bruxelles, tandis qu'elles tendent à se stabiliser en Flandre (+2,6% à Anvers, +6,1% en Brabant flamand, -1,9% en Flandre orientale, +7,4 en Flandre occidentale), en Brabant wallon (-8,5%) et au Luxembourg (+0,9%). Malgré un changement dans la stratégie de tests, le nombre de tests reste stable depuis près de 4 semaines: on constate une légère une augmentation de 2 % par rapport à la moyenne des sept jours précédents pour atteindre 29 925,9 tests par jour. Passez votre souris sur la légende en dessous du graphique pour voir votre province uniquement.Le taux de reproduction du virus (R0) est estimé à 0,95 pour le pays (entre le 3 et le 9 décembre), et a à nouveau dépassé le seuil fatidique de 1 dans quatre provinces: en Flandre occidentale, en Brabant flamand, en Flandre orientale et en province d'Anvers. Le R0 (ou le R effectif) désigne le taux de reproduction d'un virus. Il s'agit du nombre moyen de nouveaux cas causés par une personne infectée dans une population sans immunité. Un taux supérieur à 1 signifie qu'une personne contaminée en contamine en moyenne plus d'une autre et donc que l'épidémie progresse.Interrogé par nos confrères de Het Laatste Nieuws, le virologue Marc Van Ranst prévoit un R0 supérieur à 1 pour l'ensemble du pays d'ici deux à quatre jours. Alors que la moyenne des nouvelles hospitalisations diminuait chaque jour, cela fait plusieurs jours qu'elle fait du surplace aux alentours des 200 nouvelles hospitalisations quotidiennes. Un coup de frein qui nous éloigne de l'objectif des 75 nouvelles admissions quotidienne, barre à laquelle une nouvelle phase du déconfinement pourrait être envisagée. Dans le Luxembourg, le nombre d'hospitalisation est même reparti à la hausse par rapport au 1er décembre. La baisse du taux de positivité, c'est-à-dire la proportion de tests positifs par rapport au total, semble également ralentir. Le chiffre semble même faire du surplace depuis quelques jours. Le taux de positivité est toujours de 8,7% (-0,8%) à l'échelle de la Belgique. Avec des grosses différences entre le nord et le sud du pays: toutes les provinces wallonnes dépassent un taux de positivité de 10%. Difficile cependant de mesurer l'impact sur ce chiffre du changement de stratégie de testing fin novembre suite auquel les personnes asymptomatiques pouvaient à nouveau être testées. Selon l'Organisation mondiale de la santé (OMS), le taux de positivité ne devrait pas dépasser 5 % pendant au moins deux semaines afin de pouvoir considérer que l'épidémie est sous contrôle. Notre gouvernement parle de 3 % pour pouvoir parler d'assouplissement. La carte ci-dessous indique le nombre d'infections pour 100.000 habitants par commune au cours des deux dernières semaines: plus il y a d'infections enregistrées, plus la couleur de la commune vire vers le rouge foncé. Il ne s'agit pas du nombre de cas mais de l'incidence. L'incidence prend en compte la population dans son calcul.Depuis début septembre, l'Institut fédéral de santé Sciensano diffuse l'incidence sur les 14 derniers jours. Un chiffre de 1 000 signifie par exemple que 1 % de la population a été infectée au cours des 14 derniers jours. Deux communes dépassent encore le seuil des 1000 et comptent donc plus de 1% de cas positifs parmi leur population: Sainte-Ode et Pepingen.> Déconfinement : quand pourra-t-on reprendre une vie normale ?Fin de la semaine dernière, le seuil d'alerte le plus élevé du Centre européen de contrôle des maladies (ECDC) a été adapté. Il est passé de 240 à 960. En Belgique, deux des 581 communes dépassent le nouveau seuil d'alerte européen. 268 se situent en dessous de l'ancien seuil d'alerte qui est 240. Une seule commune ne comptabilise aucun cas de coronavirusdans sa commune. Il s'agit d'Herstappe.