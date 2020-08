Le corps sans vie de l'ancienne bourgmestre d'Alost Ilse Uyttersprot (CD&V), entre-temps devenue échevine, a été découvert dans cette ville mardi, a indiqué le bourgmestre actuel, Christoph D'Haese.

"C'est avec consternation et incrédulité que je viens d'apprendre la mort d'Ilse Uyttersprot dans des circonstances dramatiques", a déclaré M. D'Haese à Het Laatste Nieuws. "J'ai entendu dire que l'auteur se serait rendu, mais les circonstances exactes feront l'objet d'une enquête plus approfondie par la police et le parquet dans les prochaines heures."

L'ancien président du CD&V et actuel ministre flamand du Bien-être s'est également exprimé sur Twitter.

Verschrikkelijk nieuws over Ilse Uyttersprot. Geen woorden voor. Veel sterkte aan de familie en nabestaanden. — Wouter Beke (@wbeke) August 4, 2020

Koen Geens a également réagi via les réseaux sociaux.

Afschuwelijk drama. Geen woorden voor. Beste Ilse, we zullen je zo missen. Je was altijd bekommerd om Aalst en CD&V. Mijn oprechte deelneming aan de familie en vrienden. https://t.co/PkBL5DbJPH — Koen Geens (@Koen_Geens1) August 4, 2020

Une crise politique locale a secoué la ville d'Alost fin de l'année dernière.Le collège des bourgmestre et échevins avait décidé d'exclure l'échevine Ilse Uyttersprot (CD&V) et de lui retirer les compétences du Sport, de la Culture, de la Jeunesse, du Temps libre, des Fabriques d'église et du Bâtiment.

