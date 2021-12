Le Comité de concertation s'est réuni ce mercredi pour resserrer la vis face à l'émergence du variant Omicron, bientôt dominant en Belgique. Les cinémas, les salles de concert, et les théâtres doivent fermer leurs portes dès dimanche. Le public sera interdit dans les stades et le shopping sera limité à deux personnes. "Il faut être plus prudent que jamais", affirme le Premier ministre Alexander De Croo (Open VLD).

La situation sanitaire en Belgique s'améliore si on la compare aux semaines passées mais le nouveau variant Omicron pourrait bouleverser la situation. "Malgré ces chiffres légèrement positifs, il y a des raisons de s"inquiéter", déclare le Premier ministre Alexander De Croo. Il souligne qu'on ne sait pas encore tout sur le variant Omicron, mais qu'il est nettement plus contagieux que le variant Delta. "Il faut être plus prudent que jamais. La ligne de défense principale contre Omicron demeure la vaccination", ajoute-t-il.

Le Comité de concertation a donc décidé de garder les mesures actuelles, et d'en imposer de nouvelles.

Evénements à l'intérieur

Tous les événements à l'intérieur sont interdits: le cinéma, le théâtre, les événements sportifs, les parcs d'attraction, etc. La présence de public aux événements sportifs est également suspendue. Les mariages et les funérailles restent autorisés. Les fitness et les piscines restent ouverts.

Depuis début décembre (le 6), les événements et représentations culturelles en intérieur étaient déjà limités à un public de 200 personnes maximum, assises, avec masque obligatoire et présentation d'un Covid Safe Ticket dès 50 personnes. Ce même maximum valait pour les salles de cinéma, où les différents groupes de spectateurs devaient être séparés d'au moins 1,50m. Désormais, c'est donc la fermeture pure et simple pour les cinémas et théâtres, entre autres.

Evenements à l'extérieur

Les événements sous tente et chapiteau sont interdits. Les marchés de Noël peuvent rester ouverts.

Shopping

Les magasins restent ouverts, mais le shopping est limité à deux personnes.

Pas de bulle

Il est autorisé de fêter Noël avec ses proches, mais le Premier ministre appelle à la plus grande prudence.

