"Aucun parti de la majorité n'a remis en cause la nomination d'une commissaire du gouvernement auprès de l'Institut pour l'égalité des femmes et des hommes." Voilà ce qu'a exprimé le premier ministre, Alexander De Croo (Open VLD), ce jeudi après-midi à la Chambre. Une expression purement factuelle, qui ne va toutefois pas aider son parti frère francophone. Le Premier ministre évoquait un Conseil des ministres restreint organisé ce jeudi matin. La déclaration du Premier ministre confirmait ainsi le fait que personne ne s'était opposé à la décision prise par le gouvernement fédéral et prise par arrêté royal. Au MR, on précisait alors que l'opposition de principe du parti a bien été rappelée. Le MR s'insurge contre la nomination d'Ihsane Haouach à cette fonction par la secrétaire d'Etat Ecolo Sarah Schlitz. Les libéraux ne contestent pas ses compétences, mais soulignent que son voile va à l'encontre de la neutralité de l'administration publique. Le député fédéral Denis Ducarme a même annoncé qu'il se désolidarisait de la majorité fédérale pour les compétences relatives à la secrétaire d'Etat. "Il n'y a aucune discordance dans le gouvernement sur le sujet", a assuré jeudi le Premier ministre, Alexander De Croo, devant la Chambre à la suite de ses propos et des déclarations qui ont suivi sur les réseaux sociaux du ministre David Clarinval (MR).Le dossier a été discuté en comité restreint jeudi matin à la suite de l'opposition manifestée par le MR. Deux options s'offraient au gouvernement. Soit la décision était maintenue, soit des initiatives étaient prises pour la modifier ou l'annuler, a expliqué le Premier ministre en réponse à des interpellations de Peter De Roover (N-VA), Barbara Pas (VB) et Catherine Fonck (cdH). "Finalement, la décision n'a pas été remise en question", a-t-il ajouté. "Il n'y a pas eu de proposition de révision de la décision."Gilles Van den Burre, chef de groupe Ecolo à la Chambre, se réjouit de ce soutien émanant du libéral flamand: "La bonne personne à la bonne place donc. Clair et net. Tout le reste est du profilage politique inutile."En Flandre le sujet du voile est nettement moins sensible pour le moment. Il y est davantage question de "liberté d'expression".