Invité de la matinale de La Première, le député fédéral, Hendrik Bogaert (CD&V) a peu apprécié la sortie de Rudy Demotte. "Il donne l'impression que certains partis décident de tout dans le pays".

Hendrik estime qu'une"coalition avec la N-VA est toujours possible. Nous, on n'a pas de veto, pas de préférence. Ceci dit, si j'étais francophone, je prendrais la N-VA dans le gouvernement. Quand on voit les sondages, quand on pense à long terme, c'est un avantage".

Il estime cependant que Bart De Wever doit faire des concessions, "ce qu'il n'a pas encore fait, ou presque pas".