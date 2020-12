Depuis plusieurs jours, le nombre d'infections au coronavirus s'accélère. Le ministre de la Santé a évoqué de nouvelles mesures.

L'augmentation du nombre moyen d'infections au coronavirus s'est accélérée ces derniers jours. Alors que le comité de concertation de ce vendredi approche, le ministre de la Santé, Frank Vandenbroucke s'est exprimé sur de potentielles nouvelles mesures. "Nous devons maintenant regarder les chiffres jour après jour et être très vigilants. Il faut conduire et regarder en arrière tous les jours. Il faut être prêt à intervenir tous les jours", a déclaré le ministre de la santé Frank Vandenbroucke dans "De Ochtend" sur Radio 1 ce mardi matin.

Il a également évoqué de nouvelles mesures possibles. "Si nécessaire, nous ne devrons pas seulement appliquer plus strictement les mesures existantes, nous devrons aussi mettre en place de nouvelles choses ici et là pour que les gens suivent les règles de base". Le ministre n'a pas précisé ce qu'il comptait mettre en place, le comité de concertation ayant lieu ce vendredi. "Je ne spécule jamais sur les mesures que nous pourrions prendre."

