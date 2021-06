Toute personne éligible pour un test PCR gratuit peut le demander à compter d'aujourd'hui/samedi, mais il n'y a aucune raison de le faire tout de suite si ce n'est pas vraiment nécessaire, a indiqué samedi Frank Robben, le responsable de la plateforme eHealth et patron de Smals.

"Le code que vous recevez n'est valable que dix jours, il ne sert donc à rien de se précipiter et d'en demander un si vous n'en avez pas besoin très bientôt", explique l'intéressé. La demande en vue d'obtenir un code pour un test gratuit peut se faire deux jours plus tôt que ce qui était initialement prévu via le site masante.belgique.be. La base légale du remboursement ne sera toutefois d'application que lundi, mais selon Frank Robben, toute personne qui demande déjà un code ce week-end recevra également un test gratuit, du moins si celle-ci remplit les conditions. Les personnes éligibles à un test PCR gratuit sont tous les Belges de plus de 6 ans qui n'ont pas encore eu la possibilité de se faire vacciner complètement. Toute personne qui n'a pas accepté son invitation à se faire vacciner est donc exclue. Ces tests gratuits sont au nombre de deux et peuvent être effectués pour pouvoir se rendre à l'étranger ou assister à un événement. A partir du troisième, ce sera payant. Le test peut être effectué dans tous les centres de triage et de test, les laboratoires privés ou les laboratoires hospitaliers.