Suite au mouvement #balancetonbar, un budget a été débloquer pour lutter contre le harcèlement sexuel dans le milieu de la nuit.

Suite aux faits de violences sexuelles dénoncés dans le cadre du mouvement #balancetonbar, le gouvernement bruxellois en concertation avec les membres du Conseil Bruxellois de la Nuit s'est accordé pour débloquer un budget de 610.000 € pour la mise en place d'un plan d'action qui allie les leviers régionaux et communautaires bruxellois, explique un communiqué de la Secrétaire d'État à la Transition économique et à la Recherche scientifique, Barbara Trachte.

Dans ce communiqué, le ministre-président Rudi Vervoort (PS) explique: "La sécurité de nos citoyennes et citoyens est une priorité et nous concerne toutes et tous. C'est pourquoi, ces mesures, déclinées autour de 4 axes - formation, sensibilisation, prévention et soutien aux victimes - seront élaborées en étroite concertation avec le Conseil Bruxellois de la Nuit, les administrations communautaires et régionales compétentes ainsi que le secteur associatif qui travaille au quotidien sur cette problématique spécifique."

Formation en ligne des établissements

Une formation en ligne sera disponible gratuitement en français, néerlandais et anglais afin que les établissements puissent faire former leur personnel en termes de sensibilisation, de prévention et d'intervention ou de mise en sécurité. Un budget de 100.000 (50.000 € COCOF - 50.000 VGC) est prévu pour ce module de formation.

Un support autocollant

equal.brussels développera un support A4 autocollant en 3 langues reprenant les informations sur les services d'aide disponibles (CPVS, centres d'écoute et de soutien, numéros d'urgence) ainsi que les actions à entreprendre pour les personnes confrontées aux situations de harcèlement sexuel ou des violences sexuelles. Un budget de 10.000 € est prévu à cette fin. equal.brussels travaillera de concert avec le conseil de la Nuit et le secteur associatif féministe pour la conception, la production et la mise en place du support dans le secteur.

Renfort du soutien financier au secteur associatif de prévention et de soutien

En 2022, equal.brussels lancera un appel à projets d'un montant de 200.000 € afin de renforcer les projets existants et accélérer la mise en place de nouveaux projets. Les projets communs portés par plusieurs operateurs seront privilégiés. Pour la secrétaire d'état à l'égalité des chances Nawal Ben Hamou, "si le travail est déjà amorcé à l'initiative des pouvoirs publics et du secteur associatif (CPVS, www.violencessexuelles.be, cellules EVA, Modus Vivendi, Plan Sacha, #Safestival, Listen #United Against Harassment, le label Quality Night et le réseau Safe ta night, SOS VIOL asbl , brochure 'Petit guide illustré du respect dans la rue ou ailleurs'), il est indispensable d'aller encore plus loin et plus vite."

Sensibiliser le public aux problématiques du harcèlement

Une campagne de sensibilisation grand public sur le harcèlement sera menée conjointement par equal.brussels (200.000 €) et Bruxelles Prévention et Sécurité (100.000 €) au deuxième semestre 2022.

"Au-delà du secteur de la nuit, la problématique du harcèlement est récurrente à Bruxelles, qu'il soit perpétré dans l'espace public, dans le milieu professionnel ou sur les réseaux sociaux. Une sensibilisation plus générale de la population bruxelloise est dès lors indispensable" précisent encore Rudi Vervoort et Nawal Ben Hamou.

