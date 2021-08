La Conférence interminstérielle de la santé approuve la troisième dose d'un vaccin à ARN-messager contre la Covid-19. Elle sera administrée aux personnes à l'immunité plus faible. Selon le ministre fédéral de la Santé, Frank Vandenbroucke, cela concerne de 300 à 400.000 personnes.

Feu vert en Belgique. La Conférence interministérielle de la santé a approuvé l'administration d'une troisième dose du vaccin aux personnes souffrant d'un déficit d'immunité. C'est ce qu'a confirmé le ministre flamand de la Santé, Wouter Beke (CD&V). La campagne sera organisée dans les "prochains mois".

De IMC heeft beslist om een extra vaccin aan te bieden aan personen met een verminderde immuniteit, veroorzaakt door een bepaalde aandoening of door een behandeling. De 3e prik zal de komende maanden georganiseerd worden in onze vaccinatiecentra. — Wouter Beke (@wbeke) August 18, 2021

L'Allemagne, Israël et les Etats-Unis, notamment, ont déjà donné leur feu vert à une troisième dose, pour certaines catégories de personnes, des vaccins Pfizer ou Moderna. Chez nous, la question figurait au menu de la conférence interministérielle Santé prévue ce mercredi.

Selon le rapport, une troisième dose est utile pour certaines catégories de personnes, comme celles souffrant de troubles de l'immunité innés, les patients en dialyse rénale chronique, certains patients VIH positifs, les patients ayant subi une transplantation ou encore ceux souffrant de maladies inflammatoires traitées par des immunosuppresseurs.

Pour les personnes âgées, il n'y a pas encore de résultats d'études publiés sur l'administration d'une troisième dose, constate le rapport. La task-force vaccination conseille dès lors d'attendre les analyses prévues dans les prochaines semaines sur les infections dites de percée (qui touchent des personnes entièrement vaccinées) et les résultats d'études cliniques sur l'administration d'une troisième dose.

Une extension par étape à d'autres groupes à risque est possible aux yeux de la task-force mais seulement sur la base de recherches nationales et internationales solides et de preuves scientifiques. La task-force rappelle enfin l'importance de mesures "non-pharmacologiques" comme la ventilation, la distance physique et le port du masque buccal mais aussi l'importance de la vaccination de base des Belges de plus de 12 ans.

