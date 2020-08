La Belgique est terre de contes et de légendes. Leur histoire s'est souvent effacée avec le temps. Pas leurs lieux. Le Vif/L'Express vous y emmène, en six balades fantastico-touristiques.

En cliquant sur chaque cadre gris, vous en découvrirez plus sur la légende et la balade dans la région.

En route vers la province de Liège. Theux réunit tout un bestiaire de créatures fantastiques. A commencer par le Vert Bouc, gardien du trésor du château de Franchimont, l'une des douze places fortes de la Principauté.

Pour partir à la découverte du château, et du Vert Bouc, commmis à la surveillance du trésor du château, Wallonie Bruxelles Tourisme vous propose une balade de 5,3 kilomètres. Vous la retrouverez dans la carte ci-dessous (partie verte) ou vous pouvez la télécharger en format GPXsur le site de Wallonie Bruxelles Tourisme. On vous a également sélectionné des bons plans pour manger et boire.

Le Hainaut a-t-il été, à une lointaine époque, une terre de dragons digne d'un épisode deGame of Thrones? Car celui de Mons, dont la mise à mort par saint Georges est célébrée chaque année à la Trinité (sauf circonstances exceptionnelles, comme une pandémie, par exemple) lors de la ducasse du Doudou, n'est pas le seul reptile monstrueux à avoir marqué les esprits dans la région. Un autre, peut-être moins connu mais dont le souvenir est entretenu avec autant de ferveur, a péri à Wasmes, dans l'actuelle commune de Colfontaine, en plein Borinage, sous les coups de Gilles de Chin.

Pour partir sur les pas du chevalier victorieux du dragon et de la petite fille qu'il sauva, la ville de Mons vous propose une balade de 6,6 kilomètres dans le bois de Colfontaine. Vous la retrouverez dans la carte ci-dessous (carte bleue) ou vous pouvezla télécharger en format GPXsur le site visitmons.be. On vous a également sélectionné des bons plans pour manger et boire.

En route vers le Brabant wallon. Les saints s'y amusent : saint Paul à Walhain, saint Martin et saint Vincent à Nil. Entre eux, un entrelacs de chemins pavés, de moulins et de tours fortifiées, signes d'une longue histoire.

Pour partir à la découverte des moulins brabaçons, le site de la province du Brabant wallon vous propose une balade de 5,2 kilomètres. Vous pouvez la télécharger en format GPXsur le site de la province. On vous a également sélectionné des bons plans pour manger et boire, découvez-les avec les explications de la légende.

A Bouillon, les fées accompagnent les courbes de la Semois, autant que les promeneurs en quête d'une bienveillante parenthèse. Outre l'évidente majesté de son château fort, qui surplombe le centre-ville, les forêts parsemant l'horizon tout en courbes de cette commune frontalière avec la France dissimulent d'autres lieux plus discrets pour les promeneurs à la recherche de mystères et d'écrins de verdure.

Pour partir à leur rencontre, Wallonie Bruxelles Tourisme vous propose une balade de 6,9 kilomètres. Vous la retrouverez dans la carte ci-dessous ou vous pouvez la télécharger en format GPX sur le site de Wallonie Bruxelles Tourisme. On vous a également sélectionné des bons plans pour manger et boire.

Au pays de Dinant, il y a l'eau de la Meuse, du Flavion et de la Molignée, et des pics rocheux sur lesquels s'élèvent des bâtisses conçues pour l'éternité. Quand on gravit lentement le seul chemin de cailloux qui mène aux ruines du château de Montaigle, perché sur les hauteurs de Falaën, non loin de Dinant, on se surprend à scruter les forêts des alentours à la recherche de cette légendaire Dame au fagot, ombre frêle, ployée en deux mais déterminée.

Pour partir à sa rencontre vous balader dans la région, Wallonie Bruxelles Tourisme vous propose unebalade vélo de 18 kilomètres, sur le Ravel de la vallée de la Molignée. Vous la retrouverez dans la carte ci-dessous ou vous pouvez la télécharger en format GPX sur le site de Wallonie Bruxelles Tourisme. Les itinéraires pédestres sont par ailleurs nombreux dans la région. A Onhaye, découvrez par exemple guide Balades Pierre et Eau autour du Flavion, gratuitement disponibleici. On vous a également sélectionné des bons plans pour manger et boire.

Les murs hantés de La Roche-en-Ardenne narrent de chevaleresques histoires romantiques, dans une contrée majestueuse arrosée par l'une des plus belles rivières du pays. Chaque été, une fois la nuit tombée, on ne peut le rater. Dans son drapé laiteux translucide, coiffé d'un hennin dont la pointe frôle le ciel noir,le fantôme de Berthe glisse mélancoliquement le long des remparts écornés du château féodal. Même lors des soirées les plus chaudes du mois d'août, un frisson parcourt la foule des touristes allongeant le cou pour mieux voir l'apparition de celle qui s'est écrasée du haut du donjon sur les bords de l'Ourthe. Certains l'entendraient même gémir...

Pour partir à sa rencontre, le site de la province du Brabant wallon vous propose une balade de 14,7 kilomètres. Vous pouvez la télécharger en format GPXsur le site de la province. On vous a également sélectionné des bons plans pour manger et boire, découvez-les avec les explications de la légende.

